В Рязанской области из-за ветра лесной пожар превратился в огневой фронт шириной 3 километра

«В связи с изменением направления и силы ветра произошел переход в верховой пожар, сформировался огневой фронт шириной до 3 километров», — рассказал « Интерфаксу » представитель управления. Существует угроза для поселка Голованово.

Усилившийся ветер в Рязанской области перевел низовой пожар в верховой в Клепиковском районе. Сформировался огненный фронт шириной до 3 километров, сообщает 17 августа МЧС региона.

В регион направили противопожарный самолет Ил-76 МЧС России с водой, а также наземную сводную аэромобильную группировку правительства Москвы.

С утра среды в области бушевало четыре очага пожаров: два — в Спасском районе (500 и 18 га) и по одному — в Рыбновском (45 га) и Клепиковском районах (нацпарк «Мещерский»).



Глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин сообщил, что на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество» был введён режим ЧС.



Пожар принёс запах гари и дымку на юг Москвы.

