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    В Рязанской области из-за ветра лесной пожар превратился в огневой фронт шириной 3 километра

    1982
    2 комментария

    Усилившийся ветер в Рязанской области перевел низовой пожар в верховой в Клепиковском районе. Сформировался огненный фронт шириной до 3 километров, сообщает 17 августа МЧС региона.

    «В связи с изменением направления и силы ветра произошел переход в верховой пожар, сформировался огневой фронт шириной до 3 километров», — рассказал «Интерфаксу» представитель управления. Существует угроза для поселка Голованово.

    В регион направили противопожарный самолет Ил-76 МЧС России с водой, а также наземную сводную аэромобильную группировку правительства Москвы.

    С утра среды в области бушевало четыре очага пожаров: два — в Спасском районе (500 и 18 га) и по одному — в Рыбновском (45 га) и Клепиковском районах (нацпарк «Мещерский»).

    Глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин сообщил, что на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество» был введён режим ЧС.

    Пожар принёс запах гари и дымку на юг Москвы.

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    Комментарии 2

    Annonym9118 Авг 2022 в 01:59
    А Где новости о Бравых Сотрудниках МЧС России которые с риском для Жизни с вертолетов Сбрасывают тонны Воды в пытатках остановить Пожар , Где Новости о Сотрудниках МЧС И Помогающим им Военных РФ Копать рвы на линий распотранения огны для пресечения его дальнейшего распостранения ....
    МММ Чето я не вижу , только новость в Стиле вот оно Горит уже Огненная стена в 3КМ образовалась ...
    +0−0
    Иван Хмельницкий18 Авг 2022 в 01:37
    И вечный бой! Покой нам только снится..... (С)
    +1−0
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