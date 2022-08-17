Москву накрыло дымкой из-за пожаров под Рязанью. Горящие гектары сняли с высоты птичьего полёта

Локализованный пожар в Рязанской области принёс запах гари и дымку на юг Москвы. Власти столицы выделили вертолёты и другую технику для тушения огня, её уже отправили в регион.
Пламя вспыхнуло на территории Окского государственного заповедника накануне. Об этом 17 августа сообщает портал MSK1.RU.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что постоянно находится на связи с управлением МЧС. Площадь пожаров равна 500 га, сильного ветра нет, ведётся тушение.
По данным на 10:47 утра, бушевало четыре очага пожаров: два — в Спасском районе (500 и 18 га) и по одному — в Рыбновском (45 га) и Клепиковском районах (нацпарк «Мещерский»).
Глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин сообщил, что на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество» был введён режим ЧС.