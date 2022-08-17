    Пробки

    3/10

    usd61.42eur62.36
    Робо-пес нашелся в магазинеЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Москву накрыло дымкой из-за пожаров под Рязанью. Горящие гектары сняли с высоты птичьего полёта

    1316
    обсудить

    Локализованный пожар в Рязанской области принёс запах гари и дымку на юг Москвы. Власти столицы выделили вертолёты и другую технику для тушения огня, её уже отправили в регион.

    Пламя вспыхнуло на территории Окского государственного заповедника накануне. Об этом 17 августа сообщает портал MSK1.RU.

    Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что постоянно находится на связи с управлением МЧС. Площадь пожаров равна 500 га, сильного ветра нет, ведётся тушение.

    По данным на 10:47 утра, бушевало четыре очага пожаров: два — в Спасском районе (500 и 18 га) и по одному — в Рыбновском (45 га) и Клепиковском районах (нацпарк «Мещерский»).

    Глава администрации Спасского района Рязанской области Игорь Тишин сообщил, что на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество» был введён режим ЧС.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close