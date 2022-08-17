В Питере — не пить. Смольный начал антиалкогольную пропаганду

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил, почему пить в жару — не вариант. А заодно пригрозил и более масштабными последствиями для карьеры и семьи.



Как объяснили в ведомстве 17 августа на своем сайте, в жаркую погоду расширяются сосуды, учащается сердцебиение, кровоток к верхним слоям кожи становится максимальным. Начинается активное потоотделение, призванное охладить тело. А алкоголь сильно повышает кровяное давление. Создается дополнительная нагрузка на сосуды и сердце, и без того вынужденные активно работать для обеспечения процесса охлаждения тела.

