В Питере — не пить. Смольный начал антиалкогольную пропаганду

Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил, почему пить в жару — не вариант. А заодно пригрозил и более масштабными последствиями для карьеры и семьи.
Как объяснили в ведомстве 17 августа на своем сайте, в жаркую погоду расширяются сосуды, учащается сердцебиение, кровоток к верхним слоям кожи становится максимальным. Начинается активное потоотделение, призванное охладить тело. А алкоголь сильно повышает кровяное давление. Создается дополнительная нагрузка на сосуды и сердце, и без того вынужденные активно работать для обеспечения процесса охлаждения тела.
«В условиях повышенной температуры окружающей среды наш организм функционирует на пределе своих возможностей, а употребление алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к развитию острых и обострению хронических заболеваний, — объяснили в комздраве. — Высокое давление, особенно у пожилых людей или тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, может спровоцировать инсульты и инфаркты».
В телеграм-канале комитета появилось и более радикальное заявление. На размещенной там картинке можно узнать, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует, а риск нанесения вреда здоровью растет с каждым выпитым бокалом. Последствия алкоголизма плачевные: потеря работы, болезни, разлады в семье, травмы, ДТП и правонарушения.
Ликбез от комздрава совпал с заявлением президента России Владимира Путина, который сказал, что для борьбы с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни.