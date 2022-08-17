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    В Питере — не пить. Смольный начал антиалкогольную пропаганду

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    22 комментария
    Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
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    Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил, почему пить в жару — не вариант. А заодно пригрозил и более масштабными последствиями для карьеры и семьи.

    Как объяснили в ведомстве 17 августа на своем сайте, в жаркую погоду расширяются сосуды, учащается сердцебиение, кровоток к верхним слоям кожи становится максимальным. Начинается активное потоотделение, призванное охладить тело. А алкоголь сильно повышает кровяное давление. Создается дополнительная нагрузка на сосуды и сердце, и без того вынужденные активно работать для обеспечения процесса охлаждения тела.

    «В условиях повышенной температуры окружающей среды наш организм функционирует на пределе своих возможностей, а употребление алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к развитию острых и обострению хронических заболеваний, — объяснили в комздраве. — Высокое давление, особенно у пожилых людей или тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, может спровоцировать инсульты и инфаркты».

    В телеграм-канале комитета появилось и более радикальное заявление. На размещенной там картинке можно узнать, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует, а риск нанесения вреда здоровью растет с каждым выпитым бокалом. Последствия алкоголизма плачевные: потеря работы, болезни, разлады в семье, травмы, ДТП и правонарушения.

    Ликбез от комздрава совпал с заявлением президента России Владимира Путина, который сказал, что для борьбы с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни.

    Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

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    Комментарии 22

    Vasya1117 Авг 2022 в 21:32
    "а употребление алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к развитию острых и обострению хронических заболеваний, — объяснили в комздраве"©.
    ____
    Так вот где COVID-19 окопался.
    Странно, что ВОЗ об этом молчит.

    Надо б Гинцбургу сообщить, чтобы новую вакцину от алкоголя изобрёл.
    +0−0
    chip117 Авг 2022 в 21:28
    Покойный Жириновский другое говорил, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, золотой был человек, голова!
    +1−0
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 21:13
    Откровенно слабый плакатик. С ковидлой страшнее запугивали ;)
    +0−0
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