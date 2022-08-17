«Нельзя ничего запрещать». Путин рассказал, как победить алкоголизм

Для борьбы с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни, необходимо развивать инфраструктуру для занятий спортом и приобщать людей к культуре. Об этом 17 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.



Глава государства обратил внимание на данную проблему в регионе. По его словам, показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году в области составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

