«Нельзя ничего запрещать». Путин рассказал, как победить алкоголизм

Для борьбы с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни, необходимо развивать инфраструктуру для занятий спортом и приобщать людей к культуре. Об этом 17 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.
Глава государства обратил внимание на данную проблему в регионе. По его словам, показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году в области составил
«Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее», — отметил Путин.
Первое, что необходимо сделать по мнению президента, — развернуть пропаганду здорового образа жизни: «Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, всё не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься».
Вместе с этим нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в принципе, создавать условия, чтобы люди посещали эти объекты.
Также Владимир Путин просил Авдеева обратить внимание на вопросы здравоохранения.
Тему алкоголизма в России президент поднимал совсем недавно — 9 августа на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. По его словам, в моногородах наблюдается высокий уровень алкоголизации населения.