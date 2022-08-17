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    «Нельзя ничего запрещать». Путин рассказал, как победить алкоголизм

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    20 комментариев

    Для борьбы с алкоголизмом нужна пропаганда здорового образа жизни, необходимо развивать инфраструктуру для занятий спортом и приобщать людей к культуре. Об этом 17 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

    Глава государства обратил внимание на данную проблему в регионе. По его словам, показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году в области составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

    «Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее», — отметил Путин.

    Первое, что необходимо сделать по мнению президента, — развернуть пропаганду здорового образа жизни: «Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, всё не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься».

    Вместе с этим нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физической культурой и культурой в принципе, создавать условия, чтобы люди посещали эти объекты.

    Также Владимир Путин просил Авдеева обратить внимание на вопросы здравоохранения.

    Тему алкоголизма в России президент поднимал совсем недавно — 9 августа на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. По его словам, в моногородах наблюдается высокий уровень алкоголизации населения.

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    Комментарии 20

    yarg9917 Авг 2022 в 15:22
    Мудро! Запреты ни к чему не приведут. Нужно воспитание и культ здорового образа жизни.
    +0−0
    tarakan17 Авг 2022 в 15:17
    Так выпьем же за это!))
    +0−0
    Annonym9117 Авг 2022 в 15:10
    Да может и не надо запрещать , только вот Дорогой Владимир Владимирович судя по независимым Исследованиям основная причина по Которой в России пьют причем порой не очень умеренно Мужчины в возрасте от 20 до 45 лет .
    Это такие Факторы как Одиночество ( остутсвие 2 половинки ) , Отсутвие Сексуальной жизни ( То есть секса хотя бы 2 - 3 Раза в неделю ) , Низкие зарплаты , Не уважительное отношение со Стороны общества .
    То есть выпивка в их пониманий своего рода Защитный механизм от тех психологически травмирующих скажем так факторов с которыми они сталкиваются ежедневно .
    Может стоит начать реально Отправлять на нары тех кто этого заслуживает , Тех кто живет за счет унижение Честных , Загуивания и прочих действий которые если человек с ними сталкивается все время и не важно здоровый психологически человек или нет рано или поздно приводят к "взрыву" но в России такие персонажи которым место в СИЗО Продолжают гулять на свободе !
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