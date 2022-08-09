Путин призвал не «запихивать под ковер» проблему алкоголизации населения моногородов

Президент РФ Владимир Путин отметил проблему высокой алкоголизации населения моногородов и призвал не прятать ее, а заниматься решением. Об этом он заявил 9 августа на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.
Глава государства напомнил, что всего в Кировской области существуют 11 моногородов, ситуация в четырех из них «требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе».
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — подчеркнул Путин.
Соколов, в свою очередь, рассказал, что уже побывал в моногородах и привел в пример Омутнинск, где «вполне приличная ситуация» и есть «живое предприятие» (вероятно, имеется в виду Омутнинский металлургический завод).
Моногород — населённый пункт, основанный при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами. В ноябре 2021 года «Коммерсант» писал, что Минэкономразвития опубликовало проекты постановлений, подразумевающих сокращение моногородов в РФ вдвое — с 321 до 163. По данным ведомства, решение позволит сосредоточить средства ВЭБ.РФ на поддержке оставшихся в перечне моногородов.