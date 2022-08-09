Путин призвал не «запихивать под ковер» проблему алкоголизации населения моногородов

Президент РФ Владимир Путин отметил проблему высокой алкоголизации населения моногородов и призвал не прятать ее, а заниматься решением. Об этом он заявил 9 августа на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.



Глава государства напомнил, что всего в Кировской области существуют 11 моногородов, ситуация в четырех из них «требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе».



«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», — подчеркнул Путин.

