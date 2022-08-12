Чтобы не было дискриминации. В ВОЗ решили переименовать два варианта оспы обезьян

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых ранее посчитали дискриминационными для Африки. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ВОЗ, опубликованном 12 августа.



«Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) «клада один (I)», а бывшая западноафриканская, клада — «клада два (II)». Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов», — говорится в документе (цитата по РИА Новости).

