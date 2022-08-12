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    Оспа обезьян

    Чтобы не было дискриминации. В ВОЗ решили переименовать два варианта оспы обезьян

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    Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения официально переименовала два варианта оспы обезьян, названия которых ранее посчитали дискриминационными для Африки. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ВОЗ, опубликованном 12 августа.

    «Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) «клада один (I)», а бывшая западноафриканская, клада — «клада два (II)». Кроме того, было решено, что клада II состоит из двух подвидов», — говорится в документе (цитата по РИА Новости).

    До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что организация намерена переименовать вирус обезьяньей оспы в ближайшее время по просьбе ученых. ВОЗ считала, что необходимо найти название, которое не выделяет страны Африки и, в частности, названия штаммов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что по словам руководителя ВОЗ, присвоение болезням имён «должно проходить с целью минимизации негативного воздействия и не наносить ущерба любым группам». В целом организация не рекомендует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.

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