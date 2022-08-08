Более 105 тысяч KIA отзывают в России из-за проблем с модулем подушек безопасности

ООО «Киа Россия и СНГ» объявило об отзыве более чем сотни тысяч машин марки KIA в возрасте от четырех до девяти лет. У трех моделей, включая бестселлер «Рио», обнаружились проблемы с модулем подушек безопасности.



Отзыву подлежат 105 405 автомобилей KIA Rio, Soul и Cerato, выпущенных с 2013 по 2018 год, сообщает 8 августа пресс-служба Росстандарта. Причиной стала горящая лампа неисправности SRS на панели приборов. У машин возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG.