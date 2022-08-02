Везет не провокацию, а сотрудничество. Захарова сообщила, что самолет Лаврова вылетает в Азию

Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в Азию. Министр посетит Мьянму и Камбоджу, сообщила 2 августа официальный представитель ведомства Мария Захарова.



«Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везёт не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», – пишет Захарова в своем телеграм-канале.



В небе над Азией сейчас действительно жарко. Американский Boeing С-40С, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, должен прибыть на Тайвань в 17:44 мск, следует из данных Flightradar. Китай, который считает остров своей территорией, выступает решительно против этого шага и грозит принять жесткие меры.

