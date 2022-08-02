    Пробки

    5/10

    usd62.05eur63.25
    ТЕМА ДНЯ

    Кандидаты на реновацию

    Ужас от ВЦИОММедведев этого не делалНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Везет не провокацию, а сотрудничество. Захарова сообщила, что самолет Лаврова вылетает в Азию

    933
    4 комментария

    Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в Азию. Министр посетит Мьянму и Камбоджу, сообщила 2 августа официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Самолёт с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везёт не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», – пишет Захарова в своем телеграм-канале.

    В небе над Азией сейчас действительно жарко. Американский Boeing С-40С, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, должен прибыть на Тайвань в 17:44 мск, следует из данных Flightradar. Китай, который считает остров своей территорией, выступает решительно против этого шага и грозит принять жесткие меры.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close