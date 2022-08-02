На Тайване ждут Пелоси. Истребители в воздухе, а в парламенте — красная дорожка

ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве на фоне возможного прилета Нэнси Пелоси на Тайвань и реакции на это Китая. Об этом 2 августа пишет РИА Новости со ссылкой на японское ТВ.
Утром агентство Reuters сообщило, что самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая провели маневры, в ходе которых приближались к «серединной линии», разделяющей Тайваньский пролив.
Во вторник тысячи человек вновь следят за маршрутом правительственного самолета США, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Flightradar обозначил, что этот борт направляется из Малайзии в Тайбэй — столицу Тайваня. Он должен прибыть в 17:44 мск.
Как пишут тайваньские СМИ, в здании Законодательного юаня в Тайбэе уже расстелили красную ковровую дорожку для встречи американской делегации. А на самом высоком здании острова появилась надпись: «Спикер Пелоси, добро пожаловать на Тайвань».
В МИД Китая предупреждали, что в случае визита Пелоси будут приняты «решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности» страны.