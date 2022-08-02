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    На Тайване ждут Пелоси. Истребители в воздухе, а в парламенте — красная дорожка

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    ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве на фоне возможного прилета Нэнси Пелоси на Тайвань и реакции на это Китая. Об этом 2 августа пишет РИА Новости со ссылкой на японское ТВ.

    Утром агентство Reuters сообщило, что самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая провели маневры, в ходе которых приближались к «серединной линии», разделяющей Тайваньский пролив.

    Во вторник тысячи человек вновь следят за маршрутом правительственного самолета США, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Flightradar обозначил, что этот борт направляется из Малайзии в Тайбэй — столицу Тайваня. Он должен прибыть в 17:44 мск.

    Как пишут тайваньские СМИ, в здании Законодательного юаня в Тайбэе уже расстелили красную ковровую дорожку для встречи американской делегации. А на самом высоком здании острова появилась надпись: «Спикер Пелоси, добро пожаловать на Тайвань».

    Фото: United Daily News (Taiwan)
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    В МИД Китая предупреждали, что в случае визита Пелоси будут приняты «решительные и жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности» страны.

    Фото: United Daily News (Taiwan)

    Визит официального представителя США на остров китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе. В ответ на это в сторону Тайваня была направлена американская авианосная группа, а в аэропорту на острове развернута система ПВО.

    С 30 июля десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24 по всему миру напряженно следили за маршрутом самолета Нэнси Пелоси, однако она остановилась на полпути — на Гавайях. Оттуда борт взял курс на Манилу — столицу Филиппин, но в какой-то момент правительственный «Боинг» совершил маневр, изменив курс на тайваньский. Однако позже самолет снова вильнул и несколько часов продолжал следовать в Манилу. Определить, куда именно повернет «Боинг», сторонние наблюдатели не могли — в системе Flightradar24 пункт назначения указан не был. Однако около 20:20 мск борт вновь совершил поворот — на юго-запад, а значит, в сторону Сингапура.

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, когда на остров перебрались остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Тайвань обладает статусом частично признанного государства и является одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом.

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