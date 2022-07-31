«Боинг» Нэнси Пелоси отклонился от запланированного курса на Сингапур и движется в сторону Тайваня

Правительственный боинг спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отклонился от курса на Сингапур и следует в сторону Тайваня. Визит туда грозит обернуться катастрофическими политическими последствиями. Китайские власти заявляли, что сочтут это вмешательством в свою внутреннюю политику и уже начали учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе, а китайские СМИ заявляют о возможности уничтожения самолета с Пелоси.

В свою очередь Тайвань развернул в своем аэропорту систему ПВО, а в сторону острова направилась одна из авианосных групп США.

Визита Пелоси на Тайвань ждали еще 30 июля, однако тогда она приземлилась на Гавайях. На следующий день ее самолет перелетел на контролируемый США остров Гуам, откуда после обеда направился в сторону Юго-Восточной Азии. На официальном сайте конгресса опубликована программа турне спикера, в которой Тайвань не значится.

Первым пунктом программы Нэнси Пелоси значится Сингапур, однако курс, которым в эти минуты следует ее «Боинг», судя по данным сервиса Flightradar24, далеко от этого острова. Куда больше он напоминает маршрут именно к Тайваню.