Китай стреляет у берегов Тайваня, интенсивность учений нарастает

В акватории провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет пролив, Китай начал учения с боевыми стрельбами. Об этом 30 июля сообщает ТАСС.

В сообщении Управления морской безопасности города Пинтань, в акватории которого с 8:00 по 21:00 по местному времени проходят учения, указаны точные координаты стрельб, заходить в указанный район запретили всем судам.

В последнее время интенсивность учений на юге Китая нарастает. Они начались в минувшую пятницу, и до сих пор они продолжаются в четырех районах Южно-Китайского моря, в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. На 2 и 3 августа запланированы стрельбы к западу от полуострова Лэйчжоу.



Учебная активность флота разворачивается на фоне сообщений о турне по Азии спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и делегации американских законодателей. Однако решение о поездке на Тайвань пока не принято.

Китай, в свою очередь, заявляет о «твердом неприятии этого визита».

«Этот шаг серьезно нарушит принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно поставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Китая», — заявил официальный представитель министерства обороны Китая старший полковник Тан Кефей. Визит критически негативно скажется на китайско-американских отношениях и приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе, считает военнослужащий.



Накануне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Китайская сторона призывала американскую не поддерживать «независимость Тайваня» и отказаться от визита Пелоси в тайваньский регион. В противном случае китайские военные будут препятствовать вмешательству внешних сил и примут «решительные меры».

Попытку успокоить Китай предпринял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что США не меняли свою политику в вопросе Тайваня и причин для напряжения у Китая нет. Он отметил, что именно об этом во время телефонной беседы с лидером КНР Си Цзиньпином говорил президент Джо Байден.

Си Цзиньпина поддержал Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подвергать сомнению территориальную целостность Китая не должна ни одна страна.



Поведение Вашингтона в отношении Тайваня спровоцирует дополнительную напряженность в мире, подчеркнул Песков.

Поездка Пелоси на Тайвань невозможна без поддержки администрации Байдена, считают эксперты. «Я надеюсь, она [Пелоси] найдет предлог, чтобы не совершать визит на остров, однако в конечном итоге это будет зависеть от решения президента США», — говорит политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.