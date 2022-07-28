«Играющий с огнем обожжется». Си Цзиньпин поговорил с Байденом о Тайване

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они общались около двух часов.
В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, сообщает 28 июля Центральное телевидение КНР. Он отметил, что Пекин решительно выступает против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил.
«Более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», — цитирует китайского лидера ЦТК.
Белый дом привел свою версию разговора. Согласно ей Байден подчеркнул, что политика Вашингтона по тайваньскому вопросу не изменилась и что США «решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в районе Тайваньского пролива».
Ранее Минобороны КНР потребовало отменить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине считают, что этот шаг нарушит принцип «одного Китая». В ведомстве подчеркнули, что китайские военные «никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность» (цитата по РБК).