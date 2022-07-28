«Играющий с огнем обожжется». Си Цзиньпин поговорил с Байденом о Тайване

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они общались около двух часов.



В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, сообщает 28 июля Центральное телевидение КНР. Он отметил, что Пекин решительно выступает против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил.



«Более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», — цитирует китайского лидера ЦТК.

