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    «Играющий с огнем обожжется». Си Цзиньпин поговорил с Байденом о Тайване

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    Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они общались около двух часов.

    В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, сообщает 28 июля Центральное телевидение КНР. Он отметил, что Пекин решительно выступает против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил.

    «Более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», — цитирует китайского лидера ЦТК.

    Белый дом привел свою версию разговора. Согласно ей Байден подчеркнул, что политика Вашингтона по тайваньскому вопросу не изменилась и что США «решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в районе Тайваньского пролива».

    Ранее Минобороны КНР потребовало отменить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине считают, что этот шаг нарушит принцип «одного Китая». В ведомстве подчеркнули, что китайские военные «никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность» (цитата по РБК).

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, когда на остров перебрались остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Тайвань обладает статусом частично признанного государства и является одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом.

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    Комментарии 10

    VKuser27909228 Июл 2022 в 21:50
    1.Один из признаков фашистской диктатуры - диктатор отождествляет своё мнение с мнением "всего народа". Особенно смешно в этом случае, 1 400 000 000 человек, граждан КНР, просто статистически не могут думать одинаково, и строго, как Си (не путать с языком программирования) 2.Китайцев в мире гораздо больше, чем озвученное Си (см. спойлер выше) количество граждан КНР. Тот же Тайвань около 25 миллионов, Сингапур, США, и т.д., и далеко не факт, что они считают так же. Просто из-за чувства самосохранения - мало кто из них готов жить в коммуно-фашистской системе КНР. 3.Жители Тайваня, со всеми своими сложностями, живут самостоятельно, и Тайвань стал одной из самых сильных экономик мира по меркам производительности труда (добавленной стоимости), особенно - в интеллектуально ёмких областях. И зачем им колхоз? 4.Си гонит фашистскую пургу ничтожества, замахнувшегося на мировое господство. Тут хорошо знакомо. Путь в бездну. Ничтожества могут сиюминутно силой что-то отжать, и только. Проиграют.
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