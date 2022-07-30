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    За полетом самолета Пелоси наблюдают почти 50 тысяч человек

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    Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вылетела в Азию, сообщает 30 июля сайт телеканала RTVI.

    Самолет с политиком на борту вылетел с базы Эндрюс, конечная точка маршрута не указана.

    За полетом «Боинга C-40 Clipper», на борту которого, предположительно, находится спикер, наблюдают почти 50 тысяч человек. Сейчас, по данный Flightradar, на высоте около 10 тыс. м она пролетает над Гавайями. До Тайваня остается лететь чуть больше 8 тысяч километров, но информации о том, намерен ли борт приземлиться там, нет.

    Китай закрыл Тайваньский пролив и активно стягивает технику к побережью. Утром 30 июля в акватории провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет пролив, Китай начал учения с боевыми стрельбами. Учебная активность флота развернулась на фоне сообщений о турне по Азии Нэнси Пелоси и делегации американских законодателей.

    Китай заявлял о «твердом неприятии этого визита» и готовности принять «решительные меры».

    C-40 Clipper — многоцелевой транспортный самолет, созданный американской фирмой Boeing на базе гражданского авиалайнера Boeing Model 737–700°С. Cамолет предназначается для замены С-9, состоящих на вооружении авиации ВМС США.

    © Фонтанка.Ру

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