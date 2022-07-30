За полетом самолета Пелоси наблюдают почти 50 тысяч человек

За полетом «Боинга C-40 Clipper», на борту которого, предположительно, находится спикер, наблюдают почти 50 тысяч человек. Сейчас, по данный Flightradar, на высоте около 10 тыс. м она пролетает над Гавайями. До Тайваня остается лететь чуть больше 8 тысяч километров, но информации о том, намерен ли борт приземлиться там, нет.

Самолет с политиком на борту вылетел с базы Эндрюс, конечная точка маршрута не указана.

Китай закрыл Тайваньский пролив и активно стягивает технику к побережью. Утром 30 июля в акватории провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет пролив, Китай начал учения с боевыми стрельбами. Учебная активность флота развернулась на фоне сообщений о турне по Азии Нэнси Пелоси и делегации американских законодателей.



Китай заявлял о «твердом неприятии этого визита» и готовности принять «решительные меры».