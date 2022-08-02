Очень сложный алгоритм. Рассказываем, как страховые будут рассчитывать тариф ОСАГО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться







Автолюбители хватаются за голову: полисы ОСАГО взлетели в цене всего за несколько месяцев почти на на 20 % , и, похоже, не собираются останавливаться. В ближайшее время смело можно ждать роста еще на четверть. А водители из категории риска должны будут готовить суммы куда больше. Как объясняют страховщики, во всем виноват так называемый персонифицированный базовый тариф. Он появился несколько лет назад. Причем сам процесс его назначения настолько непрозрачен, что понять умом его невозможно, тем более повлиять на его снижение. А признаков «плохих водителей» столько, что не хватит пальцев двух рук: играет роль даже цвет машины. Однако «Фонтанка» убедилась: всё гораздо проще.



Редакция провела эксперимент, запросив у 10 крупнейших страховых компаний (по числу оформленных страховок за последние полгода) плюс у одной компании-аутсайдера стоимость ОСАГО для одного и того же водителя. Стаж у него 15 лет, возраст 41 год, никаких аварий по его вине за последние 8 лет не было. Ездит на машине, зарегистрированной в Петербурге, с двигателем мощностью 110 л.с.

В девяти случаях результат получился максимально возможным, с учетом скидки за безаварийную езду — 5 568 рублей . То есть применение всех возможных критериев, которые должны были учитываться при расчете базовой ставки, дало один-единственный вариант — верхнюю границу коридора, обозначенного ЦБ (5 980 рублей) .



Меньше максимума результат получился лишь у двух компаний: «Согласие» ( 5 290 ) и «СберСтрахование» ( 4 746 ). Первая скинула от максимально возможного базового тарифа 5,2 % , вторая — сразу 26 % .

График средней цены ОСАГО в Петербурге показывает, что еще весной коридор базового тарифа действительно имел значение, и многие страховщики пользовались если не минимальным, то уж точно не максимальным значением. Однако уже в апреле средняя цифра резко подскочила — в стране в целом, и в Петербурге в частности.



Конечная цена полиса ОСАГО складывается из базового тарифа, который определяется страховой компанией в рамках обозначенного ЦБ РФ коридора, и не зависящих от страховой коэффициентов.

Среди них самые принципиальные — мощность двигателя автомобиля, региональный коэффициент и «бонус-малус» (КБМ). Последний определяется автоматически для каждого водителя по общим для всех правилам, завися от стажа и числа обращений по страховым случаям. Причем диапазон этого коэффициента весьма широк: от 0,46 до 3,92. То есть базовый тариф либо делится больше чем на два, либо умножается почти на четыре — разница в восемь раз!



Данные о КБМ всех российских водителей хранятся в АИС ОСАГО (находится в ведении Российского союза автостраховщиков). Это важно: менять параметры своего клиента страховщики не могут, и при обращении в разные компании у одного и того же водителя он будет одинаковый.

Так что единственный параметр, который могут определять страховые, — это именно базовый тариф. И единственное, что изменилось с марта этого года, — подход к определению базового тарифа.

«Даже не пытайтесь анализировать»

Когда весной из-за геополитического кризиса цены на запчасти взлетели почти на треть ( 28,7 %, по данным Союза автостраховщиков), страховщики оказались в клещах дефицита запчастей и невозможности исполнить обязательства по ремонту. Единственным возможным выходом из тупика стал переход на возмещение по ДТП деньгами. Но он также означал и совсем другую убыточность, так что изменение тарифов было неизбежным, говорят участники рынка страховщиков.



Страховщики терпели как могли — сначала пытались высвободить ресурсы за свой счет, понизив комиссию страховым агентам до рекордно низких 10 % . Когда выяснилось, что арифметика всё равно не сходится, взялись за автолюбителей. В июне Центробанк предложил расширить коридор базового тарифа, который будет определяться индивидуально для каждого страховщика.

С прошлого года коридор и коэффициенты уже поменялись. У участвовавшего в эксперименте «Фонтанки» водителя базовый тариф год назад был установлен в 4 991 рубль . Если оформлять его сейчас, он составит уже 5 980 рублей , то есть рост 20 % .



После вступления указания Центробанка в силу верхняя и нижняя границы коридора раздвинутся на 26 % : нижнюю с отметки в 2 224 рубля скинут до 1 646 рублей , верхнюю задерут с 5 980 до 7 535 рублей . Нигде в правительстве или у депутатов это решение утверждать будет не надо, достаточно лишь подписи главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и регистрации ее указания в Минюсте. После публикации должно пройти 10 дней, и решение вступит в силу. Но когда именно произойдет эта публикация, пока никто не берется сказать наверняка.

По оценкам игроков страхового рынка, новые базовые тарифы введут в игру не раньше осени:

— Мой прогноз — не раньше октября, — считает председатель городского автоклуба «А24» Денис Шубин.

Стремление сохранить систему

Как только ЦБ введет в действие новый коридор базовых тарифов, петербургские водители почти наверняка получат увеличение конечной цены ОСАГО. Так, для того самого эталонного водителя она вырастет с 5 568 рублей до 7 017 рублей . При этом таблица расчета ОСАГО работает таким образом, что достаточно ему будет попасть хотя бы в одно ДТП (по его вине), как эта цифра вырастет до 11 200 рублей . Это если речь идет об автомобиле мощностью 101–120 л.с., зарегистрированном в Петербурге.



В целом, считают эксперты, развитие рынка обязательного страхования движется нормальным и логичным путем, обобщая опыт других стран. И это не желание заработать сверхприбыли, а стремление сохранить систему.

— Теперь играть важную роль будет ваша страховая история, которую вы пишете сами. Ездите безаварийно, и всё с ней будет хорошо. И второе: стоимость ОСАГО — это два бака топлива. О чем мы вообще говорим? Ну, будет она на 1,5 тысячи дороже. Что это в нынешних реалиях? Больше шума, — говорит Денис Шубин.

По поводу бака бензина эксперту с огромным опытом вождения говорить легко. А вот самое жесткое, что только можно придумать, — это молодой водитель возрастом до 21 года на автомобиле с двигателем мощнее 151 л.с., получивший права меньше года назад, но уже виновный в двух и более ДТП.



Сейчас в этом идеальном шторме максимально возможная стоимость ОСАГО — 139 629 рублей . С введением нового коридора она может вырасти до 175 937 рублей . Это правильные цифры, редакция пересчитала несколько раз. Тот же юный, но максимально аккуратный водитель без ДТП на той же самой машине мощностью 151 л.с. сейчас платит 41,6 тысячи , а будет — 52,5 тысячи . А если пересядет с мощной машины на ту, у которой мощность двигателя в пределах 100 л.с., выйдет и вовсе 28,6 тысячи . Такими драконовскими мерами регулятор старается оградить неопытных и дерзких водителей от руля. Судя по цифрам, возможно, у него получится.



Кстати, на другом полюсе этого страхового глобуса находится гражданин старше 59 лет на совсем маломощной машине (менее 50 л.с., например Daewoo Matiz) со стажем более 15 лет и совсем без аварий. Даже после повышения базовых тарифов ни одна страховая компания не сможет насчитать ему цену ОСАГО больше 2 830 рублей . Своя рука владыка

Простому человеку понять принцип, по которому вам назначат базовый тариф, невозможно.

— Наши разработчики говорят: «Даже не пытайтесь анализировать, почему одному так, другому эдак». Просто берем полис, забиваем ваши данные, и только после этого я смогу сказать вам, какая у вас базовая ставка. Программа сама подтягивает данные из разных сайтов и ресурсов, всего более 200 параметров, — рассказала «Фонтанке» агент одного из ведущих страховщиков.

При выборе базового тарифа принимается во внимание целая гамма факторов. И это не только стаж вождения, возраст и история ваших «подвигов» на дороге. Многое зависит и от транспортного средства.

— Законом страховщику разрешено самому устанавливать факторы в рамках этой границы. Водителям машин со спортивным кузовом поставят максимальную ставку, водителям минивэнов — поменьше. Водитель, которого уже давно знают в этой страховой компании, например он застраховал недвижимость, семейный, — очень большая вероятность, что ему дадут минимальную ставку, новичку придется рассчитывать лишь на максимальную, — рассказал «Фонтанке» Евгений Уфимцев, исполнительный директор Союза автостраховщиков.



Формально, список критериев, по которым страховая будет определять для вас базовый тариф в диапазоне 2 224–5 980 рублей (а вот-вот максимум будет 7 535 ), довольно подробно описывается на сайте каждой компании. Вот список у одной из них:

количество водителей, которое вы впишете в страховку;

отсутствие в договоре условия об ограничении количества лиц, допущенных к управлению;

количество возмещений по ДТП за предыдущие периоды (коэффициент бонус-малус);

возраст водителей, страхователя или собственника;

стаж водителя;

срок действия полиса, дата начала его действия и окончания;

период использования ТС;

технические характеристики авто;

данные из ПТС (цвет кузова, объем двигателя, марка авто);

история страхования, в т.ч. и по другим видам;

история ДТП;

история владения ТС;

стоимость автомобиля;

канал продажи полиса. Кроме того, страховщики добавляют критерии из статьи 9 закона «Об ОСАГО». В описываемых пунктах речь идет о возможности поднять базовый тариф для тех, кого лишали прав, кто получал штрафы за выезд на встречку, красный свет и превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также для юрлиц, которые планируют пользоваться прицепами. Более того, в ст. 9 закона есть и такой критерий: «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда». То есть практически всё.



Единственное, что пока еще нельзя принимать во внимание при установлении базового тарифа, так это национальность и расу, принадлежность к политическим партиям, должностное положение и вероисповедание. Но это прямо запрещено Центробанком. Ранее шла полемика о том, что в список запрещенных критериев для определения базового тарифа надо отнести и пол водителя. Однако пока этого не было сделано, и страховые компании могут по своему усмотрению снижать и повышать кому-то цену ОСАГО лишь в зависимости от того, мужчина он или женщина.

Однако каким-то странным образом, все эти принятые во внимание «200 критериев» и сложные компьютерные алгоритмы, которые обывательскому уму неподвластны, страховщики, как правило, в итоге всё равно стараются придерживаться максимального тарифа — пока 5 980 рублей .



Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

