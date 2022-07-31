Сенатор от Крыма: Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает 31 июля РИА Новости. По словам сенатора, идут оперативно-разыскные работы по поиску виновных.

Рано утром 31 июля самодельный беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в Севастополе — на территории штаба Черноморского флота. По данным ТАСС, атаковавший штаб дрон был самодельным, на нем установили маломощное взрывное устройство. При ударе из-за разлета осколков оконных стекол пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.