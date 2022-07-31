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    Сенатор от Крыма: Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя

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    Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает 31 июля РИА Новости. По словам сенатора, идут оперативно-разыскные работы по поиску виновных.

    Рано утром 31 июля самодельный беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в Севастополе — на территории штаба Черноморского флота. По данным ТАСС, атаковавший штаб дрон был самодельным, на нем установили маломощное взрывное устройство. При ударе из-за разлета осколков оконных стекол пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой, заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

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