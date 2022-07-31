Появились официальные сообщения с подробностями утреннего нападения украинского беспилотника на Севастополь

Рано утром 31 июля самодельный беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в Севастополе, на территории штаба Черноморского флота, передает ТАСС.
Как сообщает официальное СМИ, сброшенное устройство было маломощным. Существенных повреждений оно не нанесло. Однако из-за разбившихся стекол осколками были ранены шесть человек, им оказана помощь. У двоих пострадавших при взрыве состояние средней степени тяжести, еще у четверых — легкие травмы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Также Михаил Развожаев через государственные СМИ сообщил об отмене запланированного на сегодня в Севастополе парада в честь Дня ВМФ и призвал жителей Севастополя пока не покидать свои дома без необходимости.