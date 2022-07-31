Губернатор Развожаев: ВСУ атаковали Штаб Черноморского флота в Севастополе, есть пострадавшие

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован ВСУ, по предварительной информации, с использованием беспилотника. Об этом 31 июля сообщил глава города Михаил Развожаев.
В Севастополе отменили праздничные мероприятия из-за атаки, жителей просят оставаться дома. Пять человек пострадали.
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского Флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет», — рассказал губернатор Развожаев в своем Telegram-канале.
На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства.