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    Губернатор Развожаев: ВСУ атаковали Штаб Черноморского флота в Севастополе, есть пострадавшие

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    Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован ВСУ, по предварительной информации, с использованием беспилотника. Об этом 31 июля сообщил глава города Михаил Развожаев.

    В Севастополе отменили праздничные мероприятия из-за атаки, жителей просят оставаться дома. Пять человек пострадали.

    «Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского Флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет», — рассказал губернатор Развожаев в своем Telegram-канале.

    На месте работает ФСБ, выясняются обстоятельства.

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