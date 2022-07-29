Куда пойти 29–31 июля: мир-лабиринт у Финского, музыка на природе и День ВМФ

На последних выходных июля шумное празднование Дня Военно-морского флота ничего не мешает променять на фестиваль этномузыки и оказаться в шаманском лесу, отправиться в Ботанический сад любоваться флоксами или попасть на фестиваль уличных театров на Елагином острове. В гиде на новый уик-энд — два десятка идей, как провести выходные в Петербурге и области, на любой вкус.

Фото: Иван Петров / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Актуальное

День ВМФ: парад и музыка

31 июля, 0+



Одно из главных событий выходных — День Военно-морского флота. Чтобы посмотреть на парад, в Кронштадт ехать необязательно: подготовку и сам процесс с 10:00 будут транслировать на экранах, установленных на Дворцовой площади. В этом году смотр откроет линейный 54-пушечный корабль «Полтава», участие в параде примет бриг «Россия», известный по «Алым парусам». Впервые гости увидят патрульный катер «Евгений Колесников» с полностью женским экипажем. Культурная программа на Дворцовой стартует в 21:00 концертным исполнением рок-оперы «Юнона и Авось». Главные роли исполнят артист Александр Маршал, звезда мюзиклов «Анна Каренина» и «Граф Монте-Кристо» Валерия Ланская, Валерий Гавва и Светлана Криницкая. Вход на площадь с 19:00 свободный для всех.



«Антрополэнд» — путешествия на дрейфующий остров

С 29 июля до 31 октября, 0+

На территории «Севкабель Порта» открывается новая тотальная инсталляция: под руководством художницы и «инженера ситуаций вовлечения» Pranna был построен лабиринт площадью 2200 м2 с 12 залами и гиперобъектами. В каждой точке смотрящий узнаёт что-то новое о социуме, в котором приходится существовать. Через визуал и объёмные фигуры рассказывается об экологии и перепотреблении, этике и постоянном изменении того, что «правильно». По сути, инсталляция — дрейфующий остров, «введение в настоящую жизнь» с моделями вулканов, природными парками и даже заброшенными городами. При этом истории охватывают мир не только реальный, но и цифровой.

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ботанический знакомит с флоксами и цветочными иммигрантами

С 28 до 31 июля, 0+

Ботанический сад в последний уик-энд июля работает в режиме многозадачности. Параллельно с выставкой флоксов в павильоне «Зелёный домик» на территории парка открывается фестиваль «Иммигранты Нового Света». Посетителям покажут растения Америки, которые есть в оранжереях и парке-дендрарии.

Послушать музыку

Ethnoscope строит звуковой мост к природе

29–31 июля, 6+

Окончание июля — отличный повод выбраться за город. Один из вариантов — Заовражные озера в Выборгском районе Ленобласти, где пройдет фестиваль неоэтнической импровизационной музыки и искусства Ethnoscope 2022. В этом году организаторы постарались воссоздать атмосферу магического шаманского леса с практиками йоги, массажа и музыкой: на сцене соберутся классики неоэтники — «Оле Лукойе», Long Arm Бай-Терек, Ильдар Хабибуллин & Денис Кучеров, SAGE, Yarga Sound System и другие. Желающим остаться на природе не на один день предлагается выбрать подходящий уровень единения с природой: жить в палатке, отдельном шатре или экоотеле со всеми удобствами.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Дым над водой»: классика плюс рок

30 и 31 июля, 0+

Совсем не тихо будет и на берегу Рощинского озера в Выборгском районе. На сцене «Дыма над водой» на два дня переплетутся классика и рок. За первую составляющую в числе прочих отвечают солисты Мариинского театра, симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова и грузинская певица Этери Бериашвили. В рокерском лайн-апе этого года — Вячеслав Бутусов и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рок-музыкант Сергей Галанин и его коллектив «СерьГа». Ведущими заявлены тоже не ноунеймы: Олег Гаркуша из «АукцЫона» и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.



Оркестр громкоговорителей передаёт Шнитке

30 и 31 июля, 12+

Летний фестиваль электронной пространственной музыки Acousmonium — на Новой сцене Александринки. Главным событием станет концерт с исполнением музыки Альфреда Шнитке на многоканальной системе акусмониум «SCHNITTKE LIVE (E+U). Оркестр громкоговорителей». Последний состоит из расположенных особым образом динамиков разных форм, размеров, частотных характеристик. Такая система придаёт музыке особое объёмное звучание.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В театре

«Елагин Парк» становится театральным городом



29–31 июля, 6+

На этих выходных «Елагин Парк» принимает фестиваль уличных театров. На аллеях и полянах в разное время представления дают коллективы «Вокруг» и АХЕ, Fulcro, Плохой театр и «Механический Экспериментальный театр Злые Рыбы», Со-Лу и их коллеги с других площадок. Есть в программе и просто концерты: 30 и 31 июля запланированы концерты петербургского ансамбля «Добраночь». В эти же дни Pakava Orchestra устраивает в парке музыкальный променад и звуковое шоу. Подробности о полной программе фестиваля лучше всего смотреть на официальном сайте.



Алжирские тайны теперь в Мариинском

31 июля, 15:00, 19:30, 12+

На исторической сцене Мариинского театра — премьера оперы Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». До этого в театре к сюжету о девушке, которая оказывается в гареме и спасает своих соотечественников от рабства, практически не обращались. Первые показы будут особыми: мало того, что художником-сценографом и создателем костюмов выступил небезызвестный театральный художник Вячеслав Окунев, так ещё на премьерных показах партию Мустафы исполняет бас Ильдар Абдразаков. Он — обладатель «оперного «Оскара», как называют награду Oscar della Lirica, и солист, выступающий на лучших площадках мира: от Большого театра до сцены итальянского Ла Скала.



В Фонтанном доме праздник Хармса

31 июля, 19:00, 12+

В воскресенье в сквере во дворе Фонтанного дома состоится поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival». Актеры Андрей Феськов из Театра на Васильевском, Григорий Чабан из БДТ, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедианта», Роман Кочержевский из Театра им. Ленсовета выступят с текстами самого известного обэриута и зачитают отрывки из его писем. За музыкальное вечера сопровождение отвечает Николай Бичан при участии Олега Шарра и музыкантов группы «АукцЫон» Николая Рубанова, Михаила Коловского и Дмитрия Озерского.



Фото: Организаторы Поделиться Поделиться





Сказка про посуду стала спектаклем в залах «Легенды»

30 июля, 12:00, 6+

Сказка Корнея Чуковского о том, как от Федоры сбежала вся домашняя утварь, традиционно принимается детьми на ура. Простой и ироничный текст нравится даже самым маленьким. Театрализовать классику петербургский режиссёр-постановщик Наталья Сергеева взялась на базе театра «Легенда». Для постановки «Приключения Федоры» была написана музыка и сшиты яркие многослойные костюмы. Получилось лёгкое шоу для всей семьи, где стихотворный текст перебит смешными и живыми диалогами.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Любителей фокусов удивят «Вопросом»

31 июля, 19:15, 12+

Мысль о том, что загадок в жизни всегда чуть больше, чем разгадок, но многие ответы можно получить, просто интересуясь нужными деталями, стала центральной в шоу иллюзиониста Александра Магу. В представлении «Вопрос» он сначала удивляет яркими фокусами, а затем показывает, как работает сознание смотрящего. В результате на сцене — большое шоу с прологом, кульминацией и эффектной концовкой.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Узнать новое

Лето — со страниц детских книг

30 июля, 12:00, 0+

В отделе «Охта LIB» библиотеки имени Маяковского запускается цикл встреч о детской литературе «Фабрика лета. Круглый год». Ведущие собираются говорить о литературе классической и современной. Настроение, вторящее «ощущению самых теплых месяцев», — главное, что объединяет все книги, выбранные для обсуждения. Нужна регистрация.

Бранч перетекает в закулисное путешествие

30 июля, 12:30, 12+

На лекции, замаскированной под бранч, на Новой сцене Александринки культуролог образовательного проекта bigcity.art Дарья Борисова расскажет про историю театра в Петербурге. Она остановится на вопросах эстетики и расскажет, кто больше — архитектор или император — влияли на интерьер зрительного зала, разъяснит, что делали в театрах директора. После завтрака и разговоров ведущая покажет путь в закулисье исторической сцены.



Несбывшийся Ленинград — в умозрительном путешествии

31 июля, 18:30, 12+

Сталинские высотки, сопоставимые по масштабу со столичными, могли бы появиться в Ленинграде 1950-х годов. Например, по одному из проектов здание Финляндского вокзала должно было быть совсем другим и достигать ста метров в высоту. Почему этого не случилось и какие ещё проекты так и не были реализованы, расскажет ведущая проекта «Мечты о Ленинграде» Ариадна Маркелова на встрече в библиотеке имени Маяковского.



Фото: Организаторы Поделиться Поделиться





На экране

«От рассвета до заката» — хоррор в доме престарелых

С 28 июля, 16+

В отечественный прокат выходит хоррор режиссёра Диего Халливиса «От рассвета до заката». Отсылка к классике Роберта Родригеса появилась при локализации названия: в оригинале оно звучит куда менее претенциозно — American Carnage, «Американская резня». По сюжету картины, подростки из неблагополучных семей оказываются втянуты в социальный эксперимент. Чтобы выжить и стать свободными, им нужно поработать в зловещем доме престарелых и исполнить желания его постояльцев.



Хотиненко погрузит в лето и детство

С 28 июля, 12+

В кинотеатрах выходит история взросления и подросткового поиска «Асфальтовое солнце». В ленте Ильи Хотиненко герой находится на грани между детством и юностью, сталкивается с предательством, первой любовью и в водовороте событий пытается не забыть о своей мечте. Парень решает во что бы то ни стало победить в гонке на скейтах.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Нахимовцы» — столкновение поколения

С 28 июля, 12+

Фильм Олега Штрома «Нахимовцы» рассказывает о близнецах Логиновых из семьи потомственных моряков, которые не горят желанием продолжать семейное дело. Картина интересна как минимум потому, что главные роли в ней исполнили непрофессиональные актёры — братья Даниил и Никита Ходуновы. При этом в касте есть и звёзды: деда и отца героев играют Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин. В прошлые годы режиссёр снял ленту «Игроки» с Олегом Меньшиковым.

«Кин-дза-дза» снова в кино

С 28 июля, 0+

В повторный прокат выходит фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Фантастическое приключение прораба Владимира Машкова где-то в межгалактическом пространстве после встречи со странным человеком со скрипкой вышло в кинотеатрах в 1986 году и с тех пор стало культовым.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

