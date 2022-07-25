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    На экраны выходит подростковая ретродрама о скейтах и любви

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    Фото: centpart.ru
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    После «Межсезонья» и «Страны Саши» на экраны выходит ещё одна отечественная драма взросления «Асфальтовое солнце». Увидеть фильм Ильи Хотиненко в кинотеатрах можно с 28 июля.

    Дело происходит в 1982 году. И, конечно, для режиссера, родившегося в 1972-м, этот фильм — в какой-то степени плод собственных впечатлений. 18-летний Артем Фадеев играет главного героя — своего тёзку. Нельзя не заметить, что он смутно похож на Федора Дунаевского, когда-то сыгравшего центральную роль в «Курьере». Как и в фильме Шахназарова, здесь гоняют на роликовой доске; как и там, здесь переплетены чувство бесконечного лета на грани между детством и юностью, первая любовь, понимание пропасти между собой и поколением родителей. Правда, в «Курьере» у Ивана цели не было, а тут Артем должен во что бы то ни стало победить в соревнованиях по скейтбордингу.

    Фото: centpart.ru/
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    Режиссёр Илья Хотиненко считает, что фильм — «духоподъемный». Видимо, так же решили зрители, увидевшие его на выборгском кинофестивале «Окно в Европу», где «Асфальтовое солнце» получило награду.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: centpart.ru
    Фото: centpart.ru/

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