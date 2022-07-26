На Елагин остров возвращается фестиваль уличных театров

На три дня — 29–31 июля — Елагин остров превратится в площадку фестиваля уличных театров «Елагин парк». Посетителей ЦПКиО ждут разнообразные жанры уличного театрального искусства: короткие импровизации и масштабные представления, моноспектакли и пластические спектакли, а на Масляном лугу зрители смогут стать участниками иммерсивного шоу.



Фото: афиша фестиваля Поделиться Поделиться







Главной особенностью юбилейного, десятого фестиваля станет отсутствие границ: любой зритель и даже простой прохожий сможет стать участником спектакля. Программа подобрана так, чтобы спектакли уличных театров были не просто развлечением, а транслировали социальные проблемы.



На 13 площадках Елагина острова пройдут представления 28 уличных театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Тюмени и села Фомиха Владимирской области.

29 июля фестиваль откроется шествием от станции метро «Крестовский остров» до Елагина дворца (вход свободный). После состоится спектакль — открытие фестиваля театра «ВОКРУГ» UNONA.L1–0B0V1o. (12+) — техно-эпоса с участием восьмиметровых металлокаркасных марионеток. Показы пройдут 29 июля в 21:15 и 30 и 31 июля в 22:15.



30 и 31 июля в 21:00 Инженерный театр AXE покажет спектакль Faust. Labor (18+). Тема Фауста краеугольная для Инженерного театра — в разные годы у театра появилось несколько работ по мотивам средневековой легенды. Уличная версия спектакля появилась из-за того, что театр хотел дать больше пространства своей машинерии.



спектакль Faust. Labor Фото: akhe.ru/ Поделиться Поделиться





В эти же дни в 15:00 Театр клоунады Микос покажет свой спектакль «Авиаторы» (6+). Еще одной работой этого театра на фестивале станет спектакль «Лишь бы не было детей» (16+) 30 и 31 июля в 21:00.



30-го (18:00) и 31 июля (11:30) театр Fulcro погрузит зрителей в спектакль-путешествие «Воспоминание о счастье» (18+). Уникальный Сельский театр драмы и комедии в Фомихе (Владимирская область) зовет 30 июля в 12:00 и 31 июля в 11:30 на свой спектакль-путешествие «По грибы» (18+). А 31 июля уже знакомый петербургскому зрителю «Плохой театр» покажет свой спектакль о свободе и 90-х «Квадрат» (18+).



Спектакль «По грибы» Фото: vk.com/teatr_v_sele Поделиться Поделиться





Также на фестивале пройдут показы уличных театров в разных жанрах. Среди петербургских участников — уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо», Петербургское театральное товарищество «Комик-Трест», уличный театр «АспектР», «Театр имени Которого Нельзя Называть», барабанное шоу DRUM TIME, Театр Со-Творение, команда Jump Energy, клоун Андрей Кислицин. Москву представят Российский государственный уличный театр КАРТОНИЯ, «Механический Экспериментальный Театр ЗЛЫЕ РЫБЫ», авторский театр «Эскизы в пространстве», уличный театр «Чёрный Квадрат» и другие. Среди региональных участников — самарский уличный театр «Пластилиновый дождь», тюменский молодёжный театр «Мимикрия».



На некоторые спектакли фестиваля нужно будет зарегистрироваться. Подробности расписания и изменения смотрите на сайте фестиваля или в соцсетях. Полина Никитина



