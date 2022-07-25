Без портрета, но с уличным театром: в Петербурге отдадут дань Хармсу

В воскресенье, 31 июля, в саду Фонтанного дома на набережной Фонтанки состоится поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival».
Актеры петербургских театров зачитают стихи и прозу самого известного обэриута, его письма друзьям и выдержки из дневников. Постановка режиссера Войцеха Урбаньски будет соответствовать духу авангардистов, чьи публичные выступления отличались оригинальностью.
За музыкальное сопровождение отвечает Николай Бичан при участии Олега Шарра и музыкантов группы «АукцЫон» Николая Рубанова, Михаила Коловского и Дмитрия Озерского.
С текстами Хармса перед зрителями выступят актеры Андрей Феськов из Театра на Васильевском, Григорий Чабан из БДТ им. Г.А. Товстоногова, Вячеслав Коробицин из «Приюта комедианта», Роман Кочержевский из Театра им. Ленсовета.
Начало в 19:00. Подробности на сайте Музея Ахматовой. 12+
Елена Васильева