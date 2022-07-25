Без портрета, но с уличным театром: в Петербурге отдадут дань Хармсу

В воскресенье, 31 июля, в саду Фонтанного дома на набережной Фонтанки состоится поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival».

Актеры петербургских театров зачитают стихи и прозу самого известного обэриута, его письма друзьям и выдержки из дневников. Постановка режиссера Войцеха Урбаньски будет соответствовать духу авангардистов, чьи публичные выступления отличались оригинальностью.



За музыкальное сопровождение отвечает Николай Бичан при участии Олега Шарра и музыкантов группы «АукцЫон» Николая Рубанова, Михаила Коловского и Дмитрия Озерского.

