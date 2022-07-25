Очень странные дела в доме престарелых: в прокат выходит молодежный хоррор «От рассвета до заката»

В нашем прокате название картины — «От рассвета до заката», отсылающее к фильму Роберта Родригеса. А по-английски лента называется куда проще и брутальнее: American Carnage, «Американская резня». В прокат хоррор выходит с 28 июля.
По сюжету, правительство устраивает зловещий эксперимент над детьми нелегальных иммигрантов из Латинской Америки. Чтобы выбраться из лагеря и получить свободу, главный герой, ДжейПи (доминиканский актер Хорхе Лендеборг-младший) должен поучаствовать в программе по уходу за пожилыми людьми. Он и другие подростки приезжают в дом престарелых, но замечает, что здесь всё не то, чем кажется…
В общем, нас ждет что-то среднее между «Очень странными делами» и «Королевской битвой» — с довольно сильным социальным подтекстом и развесёлым эйджизмом.
16+
Фёдор Дубшан