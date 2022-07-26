Мариинский театр представит «Итальянку в Алжире»

Главной особенностью премьерных показов станет участие баса Ильдара Абдразакова: партию бея Мустафы он поет давно, и в этой роли выходил на самые известные сцены мира. Также на премьерных показах за пульт оркестра встанет Валерий Гергиев.



Комическая опера «Итальянка в Алжире» яркая и многолюдная: здесь поют все — наложницы и евнухи, корсары и янычары, берберы и итальянцы. Россини следует популярному европейскому сюжету о европейке в гареме султана. Красавица Изабелла попадает в гарем к алжирскому бею, но не теряется: воссоединяется с возлюбленным и спасает соотечественников от рабства.

