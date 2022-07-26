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    Мариинский театр представит «Итальянку в Алжире»

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    27 и 31 июля на исторической сцене Мариинского театра пройдет премьера оперы «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини.

    Фото: mariinsky.ru/
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    Главной особенностью премьерных показов станет участие баса Ильдара Абдразакова: партию бея Мустафы он поет давно, и в этой роли выходил на самые известные сцены мира. Также на премьерных показах за пульт оркестра встанет Валерий Гергиев.

    Комическая опера «Итальянка в Алжире» яркая и многолюдная: здесь поют все — наложницы и евнухи, корсары и янычары, берберы и итальянцы. Россини следует популярному европейскому сюжету о европейке в гареме султана. Красавица Изабелла попадает в гарем к алжирскому бею, но не теряется: воссоединяется с возлюбленным и спасает соотечественников от рабства.

    Историческая премьера оперы «Итальянка в Алжире» состоялась в венецианском театре Сан-Бенедетто в 1813 году. В Петербурге эту музыку услышали в 1817-м, а еще через три десятилетия в Большом (Каменном) театре свою постановку осуществила Императорская итальянская оперная труппа. В современной истории Мариинский обращался к «Итальянке» лишь в формате концертного исполнения в 2016 году в рамках специального абонемента Академии молодых оперных певцов.

    Исполняется опера на итальянском языке и сопровождается синхронными титрами на русском языке.

    Полные составы участников премьеры будут опубликованы на сайте театра.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: mariinsky.ru/

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