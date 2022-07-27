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    В Ботаническом саду пройдут выставка флоксов и фестиваль «Иммигранты Нового Света»

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    С 28 по 31 июля в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада пройдёт традиционная выставка «Мир флоксов». В этом году обещают показать среднеранние и средние сорта флокса метельчатого. Как и всегда, цветы будут представлены в срезке. На экспозиции будут новинки и редкости, можно будет купить посадочный материал.

    Фото: википедия
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    Параллельно в выходные, 30 и 31 июля, в Ботсаду пройдёт фестиваль «Иммигранты Нового Света». Вы познакомитесь с растениями Америки, которые есть в оранжереях и парке-дендрарии. Также в фестивальные дни можно пройти квест по парку и прогуляться по Водному маршруту.

    В этом году Тропический маршрут закрывали до 29 июля на техобслуживание, кроме того, в жаркую погоду оранжереи могут не открывать совсем. Будьте внимательны и следите за обновлениями.

    Выставка «Мир флоксов» будет работать в «Зелёном домике» 28 июля с 12 до 17 часов, 29 июля — с 10 до 17, попасть на неё можно будет по любым билетам в Сад. 30–31 июля вход с 10 до 17 и только по фестивальным билетам, для посетителей в полных костюмах ковбоев и индейцев вход бесплатный. В выходные с 17 до 19 можно будет взять отдельные билеты в парк. Подробности — на сайте Ботсада.

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    Анастасия Семенович

    Фото: википедия

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