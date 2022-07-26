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    Фестиваль «Дым над водой» объединит классических и рок-музыкантов. Вход свободный

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    «Дым над водой» отмечает красивую дату — в этом году мероприятие пройдет уже в пятый раз. Гостей ждут 30 и 31 июля 2022 года на берегу Рощинского озера в Выборгском районе.

    Фото: smokeonthewater2022.ru/
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    Фестиваль соединит, казалось бы, несовместимое — рок и классику. Эту задачу призваны воплотить множество известных музыкантов, среди которых Вячеслав Бутусов, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рок-музыкант Сергей Галанин и его коллектив «СерьГа», а также победитель шоу «Голос»-2019 Аскер Бербеков.

    За классику же отвечают солисты Мариинского театра, симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, грузинская певица Этери Бериашвили и другие. Гала-концерты с участием оркестра будут закрывать оба фестивальных дня.

    Фото: smokeonthewater2022.ru/
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    В качестве ведущих мероприятия заявлены участник легендарного «АукцЫона» Олег Гаркуша и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

    «Дым над водой» — хороший повод насладиться красотами Ленобласти, ведь вход на фестиваль свободный. 0+

    Начало концертов в оба дня в 14:00. Стоить отметить, что организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения. Подробности на сайте фестиваля.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: smokeonthewater2022.ru/
    Фото: smokeonthewater2022.ru/

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