Фестиваль «Дым над водой» объединит классических и рок-музыкантов. Вход свободный

«Дым над водой» отмечает красивую дату — в этом году мероприятие пройдет уже в пятый раз. Гостей ждут 30 и 31 июля 2022 года на берегу Рощинского озера в Выборгском районе.
Фестиваль соединит, казалось бы, несовместимое — рок и классику. Эту задачу призваны воплотить множество известных музыкантов, среди которых Вячеслав Бутусов, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рок-музыкант Сергей Галанин и его коллектив «СерьГа», а также победитель шоу «Голос»-2019 Аскер Бербеков.
За классику же отвечают солисты Мариинского театра, симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, грузинская певица Этери Бериашвили и другие. Гала-концерты с участием оркестра будут закрывать оба фестивальных дня.
В качестве ведущих мероприятия заявлены участник легендарного «АукцЫона» Олег Гаркуша и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Дым над водой» — хороший повод насладиться красотами Ленобласти, ведь вход на фестиваль свободный. 0+
Начало концертов в оба дня в 14:00. Стоить отметить, что организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения. Подробности на сайте фестиваля.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»