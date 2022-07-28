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    «Оркестр громкоговорителей» прозвучит на фестивале электронной музыки

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    Александринский театр приглашает петербуржцев испытать новый аудиальный опыт. 30 и 31 июля в стенах театра будет проходить фестиваль электронной пространственной музыки Acousmonium (12+).

    Фото: предоставлено организаторами
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    Не ждите здесь известных имен или появления кумиров молодежи. Фестиваль Acousmonium — это, по сути, и не совсем фестиваль в традиционном понимании этого слова. Два дня на новой сцене Александринского театра будет звучать программа «SCHNITTKE LIVE. Оркестр громкоговорителей».

    Как понятно из названия, посвящена она творчеству советского композитора Альфреда Шнитке, который писал очень сложную по структуре музыку, в которой господствовали экспрессия и полистилистика, то есть смешивание разных стилевых элементов.

    Петербуржцы услышат музыку Шнитке в исполнении акусмониума. Это даже не музыкальный инструмент, а целая система, внешне выглядящая как множество больших колонок. Акусмониум используется для живого исполнения электронной музыки.

    Чтобы понять, как это выглядит и звучит, рекомендуем посмотреть видео ниже, а еще лучше — посетить фестиваль и прочувствовать это лично.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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