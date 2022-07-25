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    Фильм «Нахимовцы» расскажет о долге быть моряком

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    Лента Олега Штрома «Игроки» с Олегом Меньшиковым рассказывает о близнецах Логиновых из семьи потомственных моряков. Их, кстати, играют непрофессиональные актеры Даниил и Никита Ходуновы, действительно двойняшки. В фильме заняты и известные исполнители: деда и отца семейства играют Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин.

    Фото: proficinema.ru/
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    Коса нашла на камень: вопреки желанию отца-капитана, братья не желают служить во флоте, им хочется развлекаться да сорить деньгами, что приводит их в компанию лидера местной молодёжной банды. Конфликт желания и долга, уж конечно, разрешится в пользу чести и морского дела.

    Снимался фильм в августе и сентябре 2020 года частью на судах Тихоокеанского флота во Владивостоке, частью на территории самого Нахимовского училища в Санкт-Петербурге. Первый закрытый показ прошёл в стенах самого училища — судя по отзывам, воспитанникам кино понравилось.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: proficinema.ru/

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