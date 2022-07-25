Фестиваль импровизационной музыки и искусства Ethnoscope 2022: вибрации неоэтнической музыки, ленд-арт и атмосфера свободы

Последний июльский уик-энд — 29, 30 и 31 июля — на Заовражных озерах (Яппиля, Выборгский район Ленобласти) пройдет фестиваль неоэтнической импровизационной музыки и искусства Ethnoscope 2022. Посетителей фестиваля ждут музыкальные откровения, телесные и энергопрактики, органик-йога, 12-часовой музыкальный этноджем, психотерапевтические тренинги, фаер-шоу и театральные перформансы.

Фестиваль — идеальное место, чтобы провести выходные активно и разнообразно. Во-первых, это красиво. Во-вторых — посетителей ждут занятия на любой вкус: можно просто слушать музыку или импровизировать вместе с музыкантами, смотреть на танцующих или танцевать самому, причем в окружении мистического светового шоу и живого огня, можно заниматься медитативной йогой или постоять на гвоздях — это лишь малая часть заявленной программы фестиваля.

В Ethnoscope-2022 примут участие более сотни музыкантов, в том числе корифеи неоэтники «Оле Лукойе», Long Arm Бай-Терек, Ильдар Хабибуллин & Денис Кучеров, SAGE, Yarga Sound System, EtnoZapil/Антон Анкушин, Yujoy, Ольга Максимова, Bholenathproject, Татьяна Калмыкова &Ikarushkaи другие.

За зрелищную часть фестиваля отвечает студия аудиовизуального искусства MAAVI и шоу-проект YUNAYK Show с огненными, световыми, пиротехническими эффектами, пластическими и акробатическими этюдами и три современных театральных коллектива: ОМУТ, Metazero и THEARTR. Все это в окружении северного леса, под плеск воды и шум ветра.



— Мы намеренно отказались от нежного и романтичного формата глэмпинга, чтобы воссоздать среду шаманского магического леса, отразить в рукотворных декорациях этническое искусство, показать древние, в чем-то архаичные культуры и переосмыслить их с помощью современных digital-средств, органично вплетенных в контекст и визуал фестиваля, — признается главный идеолог и организатор фестиваля Артем Мошков.

