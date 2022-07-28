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    Автобусов из Петербурга в Хельсинки станет больше. Перевозчики добавляют рейсы на фоне ажиотажа

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    Автобусные компании Ecolines и Lux Express с августа увеличивают число рейсов в Хельсинки.

    «На финском направлении с 1 августа добавятся ночные отправления: из Петербурга в 23:30, а также из Хельсинки в 22:30. Кроме того, ежедневным станет рейс из Хельсинки в 23:50, который выполнялся с четверга по воскресенье», — рассказали «Фонтанке» в Lux Express.

    Ecolines тоже увеличивает количество рейсов между Россией и Финляндией. С 6 августа станет больше утренних отправлений из Петербурга в Хельсинки и дневных из Хельсинки в Петербург. Это сделано «в связи со снятием Финляндией и Россией ранее введенных ограничений на пересечение сухопутных границ и резким увеличением пассажиропотока», — сообщает компания.

    Ранее «Фонтанка» обратила внимание, что на сайтах крупнейших перевозчиков кончились свободные места. Уже в середине июля их не было до середины августа. По словам компаний, билеты просто раскупили.

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