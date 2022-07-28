Автобусов из Петербурга в Хельсинки станет больше. Перевозчики добавляют рейсы на фоне ажиотажа

Автобусные компании Ecolines и Lux Express с августа увеличивают число рейсов в Хельсинки.

«На финском направлении с 1 августа добавятся ночные отправления: из Петербурга в 23:30, а также из Хельсинки в 22:30. Кроме того, ежедневным станет рейс из Хельсинки в 23:50, который выполнялся с четверга по воскресенье», — рассказали «Фонтанке» в Lux Express.



Ecolines тоже увеличивает количество рейсов между Россией и Финляндией. С 6 августа станет больше утренних отправлений из Петербурга в Хельсинки и дневных из Хельсинки в Петербург. Это сделано «в связи со снятием Финляндией и Россией ранее введенных ограничений на пересечение сухопутных границ и резким увеличением пассажиропотока», — сообщает компания.

