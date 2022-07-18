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    Билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию неожиданно закончились

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    4 комментария

    Билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию у крупнейших автобусных компаний закончились. Нет вариантов ни на какое время в июле, следует из их систем бронирования вечером в понедельник, 18 июля.

    «Распродано», — написано напротив всех четырех ежедневных рейсов из Петербурга в Хельсинки на сайте LuxExpress на 19 июля. Так же до конца июля. Варианты появляются лишь в начале августа.

    Аналогично у Ecolines. Оба ежедневных рейса из города на Неве в столицу Суоми распроданы до середины августа. У «Совавто» в Хельсинки и Лаппеенранту удалось найти места лишь в середине августа. Раньше мелькают лишь какие-то отдельные билеты на некоторые даты.

    Как рассказывала «Фонтанка», тысячи россиян рванули в Финляндию после открытия границ. Те, у кого нет виз, срочно стараются их получить и штурмуют визовые центры. Как получить шенген, на какую сумму возможен такс-фри и сколько везти с собой валюты — читайте в дайджесте «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    миру-мир!18 Июл 2022 в 23:52
    петя, ты слабак просто

    хе-хе
    +0-0
    FedorGr18 Июл 2022 в 23:42
    Вообще престать продавать билеты, а автобусы переназначить на Мурманск или Архангельск. Там рабочие руки нужны. Стране помочь своим личным трудом. А со стороны психоз какой то. Одни люди сражаются за Россию, а другие, с ой же улицы, скупают автобусные билеты на поездку в страну, которая для России вводит санкции и по факту вредит. Что тут не вяжется как бы. Кто то скажет?
    +0-1
    Piter Russo18 Июл 2022 в 23:36
    Точнее говоря, продавать билеты на автобусы только по паспорту РФ :-)
    +0-0
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