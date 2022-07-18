Билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию неожиданно закончились

Билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию у крупнейших автобусных компаний закончились. Нет вариантов ни на какое время в июле, следует из их систем бронирования вечером в понедельник, 18 июля.
«Распродано», — написано напротив всех четырех ежедневных рейсов из Петербурга в Хельсинки на сайте LuxExpress на 19 июля. Так же до конца июля. Варианты появляются лишь в начале августа.
Аналогично у Ecolines. Оба ежедневных рейса из города на Неве в столицу Суоми распроданы до середины августа. У «Совавто» в Хельсинки и Лаппеенранту удалось найти места лишь в середине августа. Раньше мелькают лишь какие-то отдельные билеты на некоторые даты.
Как рассказывала «Фонтанка», тысячи россиян рванули в Финляндию после открытия границ. Те, у кого нет виз, срочно стараются их получить и штурмуют визовые центры. Как получить шенген, на какую сумму возможен такс-фри и сколько везти с собой валюты — читайте в дайджесте «Фонтанки».