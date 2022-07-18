Билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию неожиданно закончились

Билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию у крупнейших автобусных компаний закончились. Нет вариантов ни на какое время в июле, следует из их систем бронирования вечером в понедельник, 18 июля.

«Распродано», — написано напротив всех четырех ежедневных рейсов из Петербурга в Хельсинки на сайте LuxExpress на 19 июля. Так же до конца июля. Варианты появляются лишь в начале августа.

Аналогично у Ecolines. Оба ежедневных рейса из города на Неве в столицу Суоми распроданы до середины августа. У «Совавто» в Хельсинки и Лаппеенранту удалось найти места лишь в середине августа. Раньше мелькают лишь какие-то отдельные билеты на некоторые даты.