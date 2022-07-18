Финский Weekend. Тысячи россиян рванули в Суоми после открытия границ

С открытием границ россияне, имеющие визы, не стали ждать дополнительных приглашений. Те, у кого была возможность, поехали в Европу. О том, сколько жителей страны пересекли границу за выходные рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.
По данным ведомства, с 15 по 17 июля Выборгская таможня разрешила выехать в Финляндию 3 414 легковушкам и 3 597 — въехать. За эти дни границу пересекли 148 автобусов.
С пятницы по воскресенье через МАПП «Торфяновка» в Финляндию въехали 5 528 человек, 1 823 легковых машин, 365 грузовых и 56 автобусов. В обратную сторону приехали 5 135 человек, 1 689 легковых и 747 грузовых автомобилей, а также 50 автобусов.
МАПП «Брусничное» выпустил за границу 2 904 человека, 1 125 легковых и 60 грузовых автомобилей, а также 21 автобус. В обратном направлении выехали 2 608 человек, 1 123 легковых и 75 грузовых машин, 18 автобусов.
Через Светогорск в Финляндию уехали 1 497 человек, 649 легковых автомобилей, 19 грузовых и один автобус. А в Россию — 1 234 человека, 602 легковых, 30 грузовых машин и два автобуса.
Некоторые «туристы» успели похулиганить и попытались провезти то, что нельзя. За три дня таможенники по итогам досмотров товаров в автомобильных пунктах пропуска возбудили 28 административных дел.
О том, как россияне штурмовали европейскую границу в первый день снятия ковидных ограничений, читайте здесь