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    Финский Weekend. Тысячи россиян рванули в Суоми после открытия границ

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    С открытием границ россияне, имеющие визы, не стали ждать дополнительных приглашений. Те, у кого была возможность, поехали в Европу. О том, сколько жителей страны пересекли границу за выходные рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

    По данным ведомства, с 15 по 17 июля Выборгская таможня разрешила выехать в Финляндию 3 414 легковушкам и 3 597 — въехать. За эти дни границу пересекли 148 автобусов.

    С пятницы по воскресенье через МАПП «Торфяновка» в Финляндию въехали 5 528 человек, 1 823 легковых машин, 365 грузовых и 56 автобусов. В обратную сторону приехали 5 135 человек, 1 689 легковых и 747 грузовых автомобилей, а также 50 автобусов.

    МАПП «Брусничное» выпустил за границу 2 904 человека, 1 125 легковых и 60 грузовых автомобилей, а также 21 автобус. В обратном направлении выехали 2 608 человек, 1 123 легковых и 75 грузовых машин, 18 автобусов.

    Через Светогорск в Финляндию уехали 1 497 человек, 649 легковых автомобилей, 19 грузовых и один автобус. А в Россию — 1 234 человека, 602 легковых, 30 грузовых машин и два автобуса.

    Некоторые «туристы» успели похулиганить и попытались провезти то, что нельзя. За три дня таможенники по итогам досмотров товаров в автомобильных пунктах пропуска возбудили 28 административных дел.

    О том, как россияне штурмовали европейскую границу в первый день снятия ковидных ограничений, читайте здесь

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    Комментарии 9

    FedorGr18 Июл 2022 в 18:29
    Вообще то список недружественных стран никто не отменял. Ломиться в Финляндию, оправдывая свою поездку любовью к фейри и сырам, как то выглядит "лапшой на ушах" тех, кому по службе следует думать. Представьте только, Вышенков, в 85 на галереи гостинки джинсами стал торговать. А объяснение типа - таким образом будем бороться с фарцовщиками и валютчиками. Цену снижать. Смешно читать. Визы визами, а порядочность к своей стране обязательно. А не нравится, выпустили и назад не впускать. Пускай там сыром питается.
    +0-0
    TheBestPiter18 Июл 2022 в 18:28
    Поехали тратить дешевый евро
    +0-0
    либералЪ7618 Июл 2022 в 18:14
    подготовленные. Визы выдавать стали с 1-го июля, а 15-17 июля уже с готовыми визами поехали. Какие шустрые туристы.
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