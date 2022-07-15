День открытых границ. Как первые «безосновательные» туристы прорывались в Финляндию и Эстонию

Для тех, кто собрался в Финляндию и Эстонию в первый день открытия границ, поездка началась с неприятного сюрприза. Обещанное вице-премьером Татьяной Голиковой снятие ковидных ограничений с сухопутных границ не было оформлено в виде постановления. В результате у путешественников, которые прибыли к пропускным пунктам ночью и утром 15 июля, пограничники невозмутимо требовали «предъявить основания». На вопросы, «когда уже пустят за сыром за 2 евро», стражи границы только разводили руками, мол, сами не знаем, может, через час, а может быть, только завтра.



В итоге большая часть ночных первопроходцев развернулась, но нашлись оптимисты, которые решили ждать на свой страх и риск. В итоге к 10 утра на пропускных пунктах РФ в Финляндию и Эстонию начали скапливаться машины. «Правительство живет на другой планете, родной», «Обещать не значит жениться», — цитировали классику участники чатов о пересечении границы.

Меньше повезло пассажирам автобусов. «Те, кто в надежде [на открытие границ] купил на ночной рейс, они, к сожалению, не прошли», рассказал «Фонтанке» гендиректор ООО «Эколайнс рус» Андрей Волков. Но количество пассажиров не назвал.



А вот для участников первого утреннего рейса Lux Express все кончилось благополучно. Как рассказали в компании, на границе проблемы возникли у троих пассажиров, которые сели в автобус без полного пакета документов, несмотря на предупреждение водителей. Когда на границе выяснилось, что отмены ограничений не произошло, они попросили своих родственников дослать им документы. «В итоге все пассажиры в автобусе прошли [границу]», — сообщили в компании. Ехать на первом рейсе совсем без оснований никто не рискнул.



Покинули пропускные пункты несолоно хлебавши и участники шопинг-туров. Частные маршрутки, большинство пассажиров которых ехали без веских оснований, не стали ждать открытия границ и вместе с ними возвращались в Петербург.

Разворачивали на границе не только россиян, но и финнов. «Я прибыл из Финляндии, пытаюсь попасть в Россию с трёх часов ночи. Меня не впускают», — рассказал «Фонтанке» читатель из Суоми около 10 утра. Правда, на вопрос, чем закончилось ожидание, не ответил. Утром 15 июля российские пограничники отказали во въезде трем десяткам граждан Суоми, сообщила финская пресса со ссылкой на начальника пограничного контроля Ниирала Ээту Мултанена. Впрочем, к сюрпризам на границе привыкли и соседи. «Это ненормально, но и не неслыханно», — сказал в эфире национального телевидения Финляндии Юсси Сойни, заместитель главы генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Долгожданный документ появился на сайте правительства только около 11 утра. Но и после этого пускать туристов начали не сразу. «Видимо, до пограничников постановление будет везти лично «Почта России» от недели до месяца», — иронизировали участники чатов. Через 15 минут дело пошло. Сообщения «Ура, поехали!» стали сыпаться синхронно с Торфяновки, Брусничного, Ивангорода и других пунктов пропуска. По отзывам путешественников, прохождение границы мало чем отличалось от доковидного. Российский пограничники пропускали без лишних вопросов. На «той стороне» задавали стандартные вопросы о сроке пребывания и месте жительства. Из нестандартного — вопросы о количестве ввозимой валюты. «Финны спрашивают и вносят в компьютер количество наличных евро. Такое впервые», — поделилась читательница «Фонтанки» Мария.



У другой путешественницы запросили свидетельство о рождении 14-летнего ребенка, чего, по ее словам, ранее не требовали. Тем, кто опасается провокационных вопросов об отношении к событиям на Украине, первопроходцы, советуют расслабиться. «Разве что спросят, чей Выборг», — шутят в чатах в ответ на тревожные вопросы.

«Долго простояли на финской границе, но никто особо ничего не спрашивал. Куда, на сколько дней — классически. Авто досматривали только русские погранслужбы. Рады вновь оказаться сухопутными туристами в Финляндии! Устали с дороги, весь отдых ещё впереди», — поделился с «Фонтанкой» читатель Виталий, добравшийся до Хельсинки



Больших очередей на границе, по словам путешественников, в первый день «открытых границ» не возникло, хотя стало уже не так свободно как во время действия ограничений. «Машин 20 в две очереди, один микрик по автобусной», — рассказал турист, который проходил границу с Финляндией около 13.00. «Мы сейчас на Брусничном. В общей сложности 10 машин на пункте», — отметил спустя полтора часа другой путешественник.



Во второй половине дня интенсивность движения на пунктах пропуска на юго-востоке Финляндии вернулась к докоронавирусному уровню. Границу пересекли более 5000 человек. В Иматре зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямае — около 1800, а в Ваалимае — около 3000, рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф в эфире национального телевидения Финляндии. При этом около 60 процентов путешественников сегодня направлялись из России в Финляндию.

В приграничных городах россияне устремились за iPhone, а также за клубникой, сырами и Fairy, рассказал корреспондент «Фонтанки», побывавший в Иматре и Лаппенранте. Именно в торговых точках наблюдается основная концентрация российских путешественников. Правда, теперь им приходится стоять в очередях к кассирам, потому что на кассах самообслуживания можно платить только карточками, а российские Visa и MasterCard бесполезны. Зато разнообразие ассортименты и цены (особенно если пересчитывать в рубли по курсу ЦБ) приятно радуют.

Финский бизнес приготовился к встрече гостей. После двухлетнего простоя открылся магазин Laplandia в Нуйямаа. Платить там можно только наличными евро и картами Union Pay, хотя ретейлер думает о том, чтобы начать принимать рубли. Disa's Fish на дороге в Лаппенранту готов принимать российскую валюту, но неприятному курсу 120 рублей за евро. При этом единственный на всю Лаппенранту обменник операции с рублями не проводит. Так что путешественникам следует запасаться евро в России.

Правда, пока покупательский поток далек от доковидных показателей. Возможно, дело в фальстарте на границе, считает владелец Laplandia Мохамед Дарвич. «Сегодня людей разворачивали на границе, возможно, некоторые побоялись», — прокомментировал он. Но предприниматель верит, что дальше будет только лучше и рано или поздно трафик вернется к допандемийным 1000–1500 покупателей в день.

Зато где-то грустно плачут владельцы СПА, стоматологий и частных клиник, шутят в чатах. Записи в них раньше давали россиянам «веские основания» для выезда. Некоторые рассказали, едва узнав об отмене ограничений, отменили и запись к врачам и косметологам.

