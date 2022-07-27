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    В Петергофе хотят построить гостиницу в виде русского терема

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    На заседании Градостроительного совета Петербурга представили архитектурно-градостроительный облик будущей гостиницы в виде терема, которую планируют построить в развлекательном парке «Русская деревня «Шуваловка» на Петербургском шоссе, 111.

    Проект разработало ООО «Кант» по заказу компании «Империя СПБ». Локация расположена на восточной границе Петергофа, недалеко от Стрельны.

    Как пояснил докладчик, главный архитектор проекта Кирилл Степанов, здание в целом выполнено в стилистике темы русской деревни.

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    По итогу рассмотрения вопроса члены Градсовета должны проголосовать в заочном формате. По окончании голосования совет может согласовать проект либо отправить на доработку. Результаты голосования станут известны позднее.

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    Комментарии 9

    26625334827 Июл 2022 в 21:17
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