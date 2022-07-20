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    Смольный объявил голосование за расцветку ретротрамваев

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    13 комментариев

    Комитет по транспорту Петербурга предлагает горожанам выбрать один из трех вариантов цвета для 54 трамваев в стиле ретро. Их привезет для центра города «Уралтрансмаш».

    Как сообщил комитет 20 июля, в схеме окраски будут использованы классические сочетания цветов.

    Проголосовать можно до 10 августа по этой ссылке.

    О голосовании говорили и раньше. Внешний вид этих 54 ретротрамваев с современной начинкой известен. Подробнее об этой рекордной закупке для «Третьего трамвайного парка» читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 13

    27459699320 Июл 2022 в 21:40
    Как приятно жить в истинно демократическом государстве, которое интересуется мнением своих граждан по любым вопросам, включая цвет трамваев!
    +0-0
    снегурочка20 Июл 2022 в 21:35
    Предлагается перекрашивать уже окрашенные трамваи?
    +0-0
    angel of death20 Июл 2022 в 21:25
    полное убожество
    из принципа на них ездить не буду
    страна заслуживает современных комфортабельных трамваев, а не помоек на колёсах...
    +0-0
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