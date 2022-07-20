Смольный объявил голосование за расцветку ретротрамваев

Комитет по транспорту Петербурга предлагает горожанам выбрать один из трех вариантов цвета для 54 трамваев в стиле ретро. Их привезет для центра города «Уралтрансмаш».



Как сообщил комитет 20 июля, в схеме окраски будут использованы классические сочетания цветов.

