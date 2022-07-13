Петербуржцы выберут цвет для ретротрамваев

Смольный намерен объявить голосование по цвету экстерьера так называемых ретротрамваев для центра Петербурга. Раньше так же выбирали расцветку для автобусов.



О голосовании 13 июля рассказал губернатор Александр Беглов в беседе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Чиновники принимали участие в презентации нового подвижного состава. На стенде были представлены три варианта расцветки для 54 ретротрамваев, которые в Петербург привезет «Уралтрансмаш».