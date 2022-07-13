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    Петербуржцы выберут цвет для ретротрамваев

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    Смольный намерен объявить голосование по цвету экстерьера так называемых ретротрамваев для центра Петербурга. Раньше так же выбирали расцветку для автобусов.

    О голосовании 13 июля рассказал губернатор Александр Беглов в беседе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Чиновники принимали участие в презентации нового подвижного состава. На стенде были представлены три варианта расцветки для 54 ретротрамваев, которые в Петербург привезет «Уралтрансмаш».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка»
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    Кирилл Поляков заявил, что голосование проведут на базе комтранса. Ранее, напомним, аналогично выбирали цвет для петербургских автобусов.

    В целом внешний вид будущих ретротрамваев уже известен. Подробнее об этой рекордной закупке для «Третьего трамвайного парка» читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка»

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