«Кондишен шуровал как следует». Путин объяснил, почему покашливал после Тегерана

Президент РФ Владимир Путин извинился за своё покашливание после трёхсторонней встречи в Тегеране, на которое обратили внимание журналисты. Он объяснил это работой кондиционера, который, по его словам, «там шуровал как следует».



«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — цитирует Путина 20 июля РИА Новости.



«Фонтанка» писала, что накануне вечером Владимир Путин провёл в Тегеране переговоры с президентами Ирана и Турции. По итогам этой встречи было принято совместное заявление по стабилизации ситуации в Сирии.

