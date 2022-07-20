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    «Кондишен шуровал как следует». Путин объяснил, почему покашливал после Тегерана

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    Президент РФ Владимир Путин извинился за своё покашливание после трёхсторонней встречи в Тегеране, на которое обратили внимание журналисты. Он объяснил это работой кондиционера, который, по его словам, «там шуровал как следует».

    «Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — цитирует Путина 20 июля РИА Новости.

    «Фонтанка» писала, что накануне вечером Владимир Путин провёл в Тегеране переговоры с президентами Ирана и Турции. По итогам этой встречи было принято совместное заявление по стабилизации ситуации в Сирии.

    На следующий день президент РФ принял участие в работе форума Агентства стратегических инициатив, где, в частности, заявил, что в России необходимо сделать более открытыми механизмы народовластия.

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