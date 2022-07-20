Очередной саммит «астанинской тройки» пройдёт в России

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Сейед Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Тегеране договорились, что следующий саммит так называемой «астанинской тройки» пройдёт в России. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров трёх стран.
«Приняли решение провести трёхсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Владимира Путина», — следует из заявления, опубликованного МИД Ирана поздно вечером 19 июля.
«[Президенты] договорились поручить своим представителям провести 19-ю международную встречу по Сирии в астанинском формате к концу 2022 года», — уточняется в документе (цитата по РИА Новости).
Ранее «Фонтанка» писала, что Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по стабилизации ситуации в Сирии. При этом Владимир Путин по итогам встречи в Тегеране заявил, что «по Сирии накопилось много вопросов».