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    Очередной саммит «астанинской тройки» пройдёт в России

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    Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Сейед Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Тегеране договорились, что следующий саммит так называемой «астанинской тройки» пройдёт в России. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров трёх стран.

    Фото: официальный сайт Кремля
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    «Приняли решение провести трёхсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Владимира Путина», — следует из заявления, опубликованного МИД Ирана поздно вечером 19 июля.

    «[Президенты] договорились поручить своим представителям провести 19-ю международную встречу по Сирии в астанинском формате к концу 2022 года», — уточняется в документе (цитата по РИА Новости).

    Ранее «Фонтанка» писала, что Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по стабилизации ситуации в Сирии. При этом Владимир Путин по итогам встречи в Тегеране заявил, что «по Сирии накопилось много вопросов».

    Фото: официальный сайт Кремля

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