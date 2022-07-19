По стабилизации ситуации в Сирии накопилось немало вопросов. Об этом в ходе трехсторонней встречи с президентом этой страны Сейедом Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером 19 июля в Тегеране заявил президент РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем в предметном и деловом ключе обсудить сегодня актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а их накопилось действительно немало», — отметил Путин (цитата по РИА Новости).

