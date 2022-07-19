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    Путин на встрече с Эрдоганом и Раиси в Тегеране заявил, что по Сирии накопилось много вопросов

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    По стабилизации ситуации в Сирии накопилось немало вопросов. Об этом в ходе трехсторонней встречи с президентом этой страны Сейедом Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером 19 июля в Тегеране заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Рассчитываем в предметном и деловом ключе обсудить сегодня актуальные вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а их накопилось действительно немало», — отметил Путин (цитата по РИА Новости).

    Ранее «Фонтанка» писала, что трехсторонние переговоры Путина, Эрдогана и Раиси проходят сегодня вечером в столице Ирана. До этого российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу за посреднические усилия и предоставление площадки для переговоров по вывозу украинского зерна.

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