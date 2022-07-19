Путин встретился с Эрдоганом в Иране

Президент РФ Владимир Путин встретился в столице Ирана с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 19 июля сообщили в Кремле.

Российский президент сказал, что они не виделись почти целый год, на это Эрдоган ответил, что зато они часто общались по телефону.



По словам Путина, отношения между Турцией и РФ развиваются, товарооборот растет «значительными темпами».

Также российский президент поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия и предоставление площадки для переговоров по вывозу украинского зерна. «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед [в переговорах с Украиной по вывозу зерна]. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал он.

