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    Путин встретился с Эрдоганом в Иране

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    Президент РФ Владимир Путин встретился в столице Ирана с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 19 июля сообщили в Кремле.

    Российский президент сказал, что они не виделись почти целый год, на это Эрдоган ответил, что зато они часто общались по телефону.

    По словам Путина, отношения между Турцией и РФ развиваются, товарооборот растет «значительными темпами».

    Также российский президент поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия и предоставление площадки для переговоров по вывозу украинского зерна. «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед [в переговорах с Украиной по вывозу зерна]. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал он.

    В целом он отметил, что повестка дня российско-турецких переговоров очень широкая. Она включает в том числе обсуждение сирийской проблематики и вопросов урегулирования конфликта в Карабахе.

    Владимир Путин в рамках поездки в Тегеран уже провел двусторонние встречи с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и верховным лидером Али Хаменеи. Впереди — трехсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (России, Ирана и Турции).

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