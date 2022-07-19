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    Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

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    Президенты России, Ирана и Турции по итогам встречи в Тегеране приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Об этом поздно вечером 19 июля сообщил Владимир Путин.

    «В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — цитирует российского президента РИА Новости.

    Как отмечает информагентство, в совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен исключительно дипломатическим путем. Кроме того, ситуацию в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции Совбеза ООН 2254.

    Также Россия, Иран и Турция подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Путин на встрече с Эрдоганом и Раиси в Тегеране заявил, что по Сирии накопилось много вопросов.

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