Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции по итогам встречи в Тегеране приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Об этом поздно вечером 19 июля сообщил Владимир Путин.



«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — цитирует российского президента РИА Новости.

