Кольцевую у «Меги Парнас» тормозит массовая авария, на кадрах очевидцев — накрытое тело

Смертельная авария произошла на кольцевой автодороге на севере Петербурга вечером 19 июля. Кадры с места, на которых видно накрытое тело, показывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, на 25-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре попутных автомобиля.