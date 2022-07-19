Кольцевую у «Меги Парнас» тормозит массовая авария, на кадрах очевидцев — накрытое тело

Смертельная авария произошла на кольцевой автодороге на севере Петербурга вечером 19 июля. Кадры с места, на которых видно накрытое тело, показывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, на 25-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре попутных автомобиля.
«Один погибший. Заняты 2-я, 3-я полосы, затор три километра. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители», — уточнили в пресс-службе.