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    В ЗВО назвали дату третьей воздушной репетиции ко Дню ВМФ в Петербурге

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    Фото: пресс-служба Северного флота
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    Петербуржцы, которые в субботу второй раз любовались гордостью отечественной военной авиации, уже скоро смогут увидеть и услышать ее вновь. Третья репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ намечена на 19 июля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

    Сегодня пролет парадной группы авиации в едином строю прошел над центром города и Невой. Участие в тренировке принимали более 40 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы авиатехники.

    Горожане активно делились личными съемками и впечатлениями от пролетавших над их домами и головами истребителей.

    Фото: пресс-служба Северного флота

    «Фонтанка» напоминает, что ради подготовки парада к Дню ВМФ набережные в центре Петербурга будут перекрывать с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 21 июля. О том, как в Финском заливе прошла тренировка кораблей, читайте в нашем материале.

    День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. Вечером четверга, 14 июля, в Петербурге прошла первая репетиция, часть улиц перекрывали.

    По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

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