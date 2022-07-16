В ЗВО назвали дату третьей воздушной репетиции ко Дню ВМФ в Петербурге

Петербуржцы, которые в субботу второй раз любовались гордостью отечественной военной авиации, уже скоро смогут увидеть и услышать ее вновь. Третья репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ намечена на 19 июля, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.



Сегодня пролет парадной группы авиации в едином строю прошел над центром города и Невой. Участие в тренировке принимали более 40 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы авиатехники.

