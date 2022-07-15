В Финском заливе состоялась тренировка кораблей — участников парада ко Дню ВМФ

В пятницу, 15 июля, в Финском заливе состоялась тренировка Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. В ней приняли участие около 30 боевых кораблей и катеров, заранее прибывших на Ленинградскую военно-морскую базу для участия в параде.
Как сообщили «Фонтанке» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, среди участников репетиции и последующего парада — корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Пассат», «Советск», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», корабли противоминной обороны, а также ракетные, противодиверсионные, патрульные, десантные и артиллерийские катера. Именно их экипажам предстоит традиционно пройти в составе парадных строев в акватории реки Невы и на Кронштадтском рейде 31 июля.
В соответствии со сценарием проведения Главного военно-морского парада на открытой воде Финского залива корабли и катера прошли в составе тактических групп парадного строя. В рамках тренировки была проверена практическая подготовленность специалистов электромеханических боевых частей, отвечающих за функционирование и работу энергетических и двигательных установок кораблей на строго установленных скоростях хода, работа корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман».
Напомним, что накануне в Петербурге прошла первая репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ. Горожане заметили боевую авиацию в районе Пискаревки, на Петроградской стороне и с Васильевского острова. Следующая репетиция состоится в субботу, 16 июля.