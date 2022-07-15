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    В Финском заливе состоялась тренировка кораблей — участников парада ко Дню ВМФ

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    В пятницу, 15 июля, в Финском заливе состоялась тренировка Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ. В ней приняли участие около 30 боевых кораблей и катеров, заранее прибывших на Ленинградскую военно-морскую базу для участия в параде.

    Фото: пресс-служба Северного флота
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    Как сообщили «Фонтанке» в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, среди участников репетиции и последующего парада — корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Пассат», «Советск», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», корабли противоминной обороны, а также ракетные, противодиверсионные, патрульные, десантные и артиллерийские катера. Именно их экипажам предстоит традиционно пройти в составе парадных строев в акватории реки Невы и на Кронштадтском рейде 31 июля.

    Фото: пресс-служба Северного флота
    Фото: пресс-служба Северного флота
    Фото: пресс-служба Северного флота
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    В соответствии со сценарием проведения Главного военно-морского парада на открытой воде Финского залива корабли и катера прошли в составе тактических групп парадного строя. В рамках тренировки была проверена практическая подготовленность специалистов электромеханических боевых частей, отвечающих за функционирование и работу энергетических и двигательных установок кораблей на строго установленных скоростях хода, работа корабельных расчетов «Главный командный пункт корабля — Боевой информационный пост — Штурман».

    Напомним, что накануне в Петербурге прошла первая репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ. Горожане заметили боевую авиацию в районе Пискаревки, на Петроградской стороне и с Васильевского острова. Следующая репетиция состоится в субботу, 16 июля.

    Фото: пресс-служба Северного флота

    День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. Вечером четверга, 14 июля, в Петербурге прошла первая репетиция, часть улиц перекрывали.

    По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

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