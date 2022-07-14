Над Петербургом с шумом пронеслась военная авиация

Военные самолёты над Петербургом заставили понервничать горожан, даже тех, кто помнит о подготовке к Дню Военно-Морского флота.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, незадолго до полудня 14 июля шесть истребителей пролетели над домами в районе Пискарёвки. «Друг за другом тремя парами. Очень низко», — рассказывает жительница города.

Примерно в это же время, заслышав характерный гул, из окон выглядывали на Петроградской стороне. Авиацию в небе наблюдали и с Васильевского острова. Как говорят, глядя на масштаб, о репетиции предстоящего парада не задумались: «Первые мысли были, конечно, совсем не о параде. С учётом того, что масштаб совсем не прошлых лет, стало ещё страшнее».

«Видел, как над Питером пролетает пассажирский самолёт в сторону Финляндии, а за ним ещё один с сопровождением двух истребителей», — поделился с «Фонтанкой» читатель.



День ВМФ в этом году отмечают 31 июля. Вечером четверга, 14 июля, в Петербурге запланирована репетиция, Смольный предупредил, какие улицы нужно объезжать.



Плановые тренировки авиации уже начались. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. Его на параде в Петербурге и Кронштадте представят девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

