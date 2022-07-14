Самолеты и вертолеты над Петербургом готовились ко Дню ВМФ. Продолжение уже скоро

Первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ состоялась в Петербурге. Самолеты и вертолеты пролетели над Кронштадтом и акваторией Финского залива, сообщили 14 июля в пресс-службе Западного военного округа.
Участие в репетиции приняли 20 единиц воздушной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие. Большая часть принадлежит Северному флоту.
Следующая тренировка авиационной части парада в небе над Кронштадтом и Петербургом запланирована на субботу, 16 июля.
«Фонтанка» писала, что сегодня днем пролетающие один за другим военные самолеты напугали жителей Северной столицы. Горожане заметили авиацию в районе Пискарёвки, на Петроградской стороне и с Васильевского острова.