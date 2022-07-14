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    Самолеты и вертолеты над Петербургом готовились ко Дню ВМФ. Продолжение уже скоро

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    Первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ состоялась в Петербурге. Самолеты и вертолеты пролетели над Кронштадтом и акваторией Финского залива, сообщили 14 июля в пресс-службе Западного военного округа.

    Фото: Пресс-служба Северного флота
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    Участие в репетиции приняли 20 единиц воздушной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие. Большая часть принадлежит Северному флоту.

    Следующая тренировка авиационной части парада в небе над Кронштадтом и Петербургом запланирована на субботу, 16 июля.

    «Фонтанка» писала, что сегодня днем пролетающие один за другим военные самолеты напугали жителей Северной столицы. Горожане заметили авиацию в районе Пискарёвки, на Петроградской стороне и с Васильевского острова.

    Фото: Пресс-служба Северного флота

    День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. Вечером четверга, 14 июля, в Петербурге запланирована репетиция, Смольный предупредил, какие улицы нужно объезжать.

    По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

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