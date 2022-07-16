Утро под гул самолетов. Авиация готовится к Дню ВМФ над Петербургом

Вторую тренировку проводит морская авиация в небе над Петербургом в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду, посвященному Дню ВМФ. Фото и видео пролета авиации утром 16 июля в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.
читательница Юлия
Горожане заметили самолеты у Финляндского вокзала и в районе Пискаревки.
«Сегодня летели значительно выше, чем 14 июля. Но звук все равно внушающий, даже у припаркованных машин сработала сигнализация», — пишет жительница Сибирской улицы Юлия.
читательница Юлия
О том, что военные истребители, вертолеты и другую авиацию можно будет заметить над Северной столицей в субботу, в Минобороны предупреждали 14 июля, когда состоялась первая репетиция воздушной части. В ней принимали участие 20 единиц воздушной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы.
«Фонтанка» напоминает, что ради подготовки парада к Дню ВМФ набережные в центре Петербурга будут перекрывать с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 21 июля. О том, как в Финском заливе прошла тренировка кораблей, читайте в нашем материале.