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    Утро под гул самолетов. Авиация готовится к Дню ВМФ над Петербургом

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    9 комментариев

    Вторую тренировку проводит морская авиация в небе над Петербургом в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду, посвященному Дню ВМФ. Фото и видео пролета авиации утром 16 июля в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.

    читательница Юлия

    Горожане заметили самолеты у Финляндского вокзала и в районе Пискаревки.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Сегодня летели значительно выше, чем 14 июля. Но звук все равно внушающий, даже у припаркованных машин сработала сигнализация», — пишет жительница Сибирской улицы Юлия.

    читательница Юлия

    О том, что военные истребители, вертолеты и другую авиацию можно будет заметить над Северной столицей в субботу, в Минобороны предупреждали 14 июля, когда состоялась первая репетиция воздушной части. В ней принимали участие 20 единиц воздушной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы.

    «Фонтанка» напоминает, что ради подготовки парада к Дню ВМФ набережные в центре Петербурга будут перекрывать с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 21 июля. О том, как в Финском заливе прошла тренировка кораблей, читайте в нашем материале.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. Вечером четверга, 14 июля, в Петербурге прошла первая репетиция, часть улиц перекрывали.

    По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

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    Комментарии 9

    Ватафоб16 Июл 2022 в 13:55
    Милитаристские шоу популярны при всех фашистских режимах
    +0-0
    Guddd-Head16 Июл 2022 в 13:21
    Просто оставлю это здесь:

    В русском языке у ряда предлогов существуют варианты с конечным гласным о: без и безо, в и во, к и ко, с и со и т. д. Добавление гласного о наблюдается в ряде случаев:

    1) перед односложным словом, начинающимся с нескольких согласных: во сне (но в сновидениях); надо мной (но: над множеством);
    +0-0
    Капитан Очевидность216 Июл 2022 в 13:12
    Пир во время чумы.
    +0-0
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