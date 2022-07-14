«И киллеры съели друг друга». На Невском спасли стрелка, нарушившего правила «арбузной» мафии

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве своего коллеги по усмирению строптивых бизнесменов из Азербайджана. На трупы падает тень уже осужденного за заказные смерти ресторатора Алиева. Всё же эта история о ячейке киллеров, которая переросла свою роль.

К ночи 13 июля оперативники «убойного» отдела Управления уголовного розыска подхватили под руки возле Казанского собора 50-летнего Гамзаева. По информации «Фонтанки», он только вышел из дорогого фитнес-клуба на Казанской улице и был в хорошей спортивной форме. К тому же нельзя сказать, что он сник.



Ведь давным-давно его уже принимали за пальбу на стрелке с конкурентами в Пушкине, где положили сразу троих, но на этот раз диалог пошел о другом убийстве. Тогда, в августе 2007-го возле ресторанчика «Очаг» на Вербной улице (Приморский район) его близкий — Ризаев получил несколько пуль и сник. Задержанному это и вспомнили.

По слухам, он начал торговаться (опытный), мол, давайте я признаюсь, но из хулиганских побуждений. Схема понятна — если так, то у Гамзаева вырисовывается лишь часть первая статьи 105 УК, за которую вскоре истечет срок давности. Переговоры не задались: Следственный комитет настоял на части второй той же 105-й — убийство по найму. А вот за этой дискуссией «Фонтанке» виден триллер.

Теперь, по версии следствия, их было трое: сегодняшний задержанный Гамзаев, убитый им Ризаев и напарник по ремеслу Аликперов. Занимались они резким делом — исполняли заказы на запугивание и устранение азербайджанских коммерсантов. Спорщиков же на рынке фруктов и ресторанов хоть отбавляй. Но потихоньку эта бригадка набрала вес. Появилась репутация, потекли пачки денег, к ним стали обращаться уже через голову старших и, наконец, им самим стало что делить. Вот первым возле «Очага» и лег Ризаев. Вторым в 2010-м году упал от пуль на Суздальском проспекте Аликперов. В общем, похоронили всех, кроме ньюсмейкера Гамзаева. По большому счету, ему даже повезло с уголовным розыском, хоть там и зло иронизируют.

— Киллеры съели друг друга. Работа у них такая вредная, — помог нам один из собеседников. Плюс в этой многосерийной драме до сих пор торчит фигура ресторатора Алиева, прозванного «арбузным королем». Того владельца нашумевшего заведения «Чинара», которое так мучительно сносили несколько лет назад. Причем, как известно, Алиев сам осужден, и не за немытые овощи (кстати, его племянника тоже взяли за убийство). Алиеву отмерили 10 лет за заказ на пару убийств. А вот выйти по сроку он должен уже в следующем году.