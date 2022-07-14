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    Российские водители могут лишиться виз в Финляндию из-за санкций

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    Россиянам придется быть самыми законопослушными водителями в Финляндии — штрафы за нарушение ПДД теперь практически не оплатить, а это прямой путь к лишению визы, хотя консульство в Петербурге уверяет в обратном.

    «Полицейский штраф можно оплатить в любом банке в Финляндии. Находясь в России, вы можете перевести сумму, указанную в квитанции, через любой российский банк», — заверили «Фонтанку» в финском консульстве в Петербурге и прислали реквизиты в Danske Bank. Но сразу оговорились, что «в данный момент международные платежи из России ограничены». И это мягко говоря.

    Из-за санкций с оплатой штрафов возникла большая проблема. Еще недавно квитанцию действительно можно было оплатить из России по номеру счета и реквизитам финского банка. Деньги по системе SWIFT доходили за один-два рабочих дня. Но теперь российские деньги иностранные банки стараются не брать. Какие-то российские кредитные учреждения отрезаны от системы SWIFT, какие-то прекратили переводы в евро. А некоторые установили минимальный порог перевода в несколько тысяч евро.

    На сайте консульства предлагается платить наличными. Но в крупнейших банках «Фонтанке» заявили, что не принимают наличные платежи в своих офисах от неклиентов.

    В Danske Bank заявили, что не могут принять платежи в наличных не у своего клиента. «В наших кассах вы можете совершать платежи только в том случае, если вы являетесь клиентом Nordea. У вас есть банковский счет в России или какой-либо другой стране? Если вы находитесь не в России и не в Беларуси, вы также можете произвести оплату через интернет-банк», — заявили в Nordea. «К сожалению, у нас невозможно произвести оплату, если вы не клиент OP. Вы можете связаться с финской полицией и спросить их, есть ли другой способ оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения, кроме банковского перевода», — сообщили в OP.

    Вместе с тем штрафы за неправильную парковку или превышение скорости в Финляндии надо оплачивать в течение двух недель. Если не управитесь в срок, то сперва начнут начисляться вполне ощутимые пени. Если штраф так и не будет оплачен, о новой визе можете забыть. Потому что при подаче документов на оформление копию квитанции об оплате надо прикладывать к пакету документов.

    «Фонтанка» отправила вопросы в финское МВД и опубликует ответ.

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    Комментарии 6

    0k014 Июл 2022 в 11:57
    Перед поездкой надо просто заранее договориться, чтобы кто-то из знакомых вам финнов (ну или прочих европейцев) при случае оплатил ваш штраф.
    +1-0
    baddanZer14 Июл 2022 в 11:14
    Штрафы и раньше не все можно было оплатить. Если штраф был полицейский, то проблем не было, а если штраф от какого-нить местного сельсолвета, который прилепили пенсы-общественники, рыскающие по улицам в поисках зазевавшегося руссо-туристо, то это конкретный гимор.
    +0-0
    NoName123414 Июл 2022 в 11:03
    Ну дык тогда может финны подумают сами над этой проблемой??? Может тогда пока свифт энтот выключен - не штрафовать российских водителей?? А??
    +0-0
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