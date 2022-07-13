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    Полтора десятка организаций стали жертвами мошенников, называющих себя представителями Эрмитажа

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    С апреля 2022 года полтора десятка организаций стали жертвами обмана мошенников, которые представляются менеджерами Эрмитажа, сообщили в пресс-службе музея 12 июля.

    «Несмотря на публичные предупреждения продолжают иметь место случаи мошеннических действий с использованием имени Государственного Эрмитажа», — отметили на сайте Эрмитажа. Мошенники предлагают коммерческим организациям принять участие в поставках техники и реставрационных материалов для нужд музея на договорной основе.

    При оформлении «этих юридические ничтожных так называемых «договоров»» используются реквизиты музея, в том числе и оттиски печати, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и адреса поставки, не существующие в действительности и не имеющие отношения к Эрмитажу.

    «Государственный Эрмитаж к подобным «закупкам» не имеет никакого отношения, более того, они наносят существенный ущерб репутации музея», — заявили в пресс-службе. Эрмитаж отправил заявления в правоохранительные органы для установления личности мошенников и привлечения их к ответственности.

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