«Фонтанка» закупилась на одном из самых крупных фруктово-овощных рынков Петербурга. Мы для себя выводы сделали. Смотрите наше видео и помните — компромисс не всегда во благо.
Стоит ли покупать овощи на овощебазе? Проверяем на себе
9 июля 2022, 12:00
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«Фонтанка» закупилась на одном из самых крупных фруктово-овощных рынков Петербурга. Мы для себя выводы сделали. Смотрите наше видео и помните — компромисс не всегда во благо.
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