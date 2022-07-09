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    Стоит ли покупать овощи на овощебазе? Проверяем на себе

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    2 комментария

    «Фонтанка» закупилась на одном из самых крупных фруктово-овощных рынков Петербурга. Мы для себя выводы сделали. Смотрите наше видео и помните — компромисс не всегда во благо.

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    Назарова Анна

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    Комментарии 2

    hal900009 Июл 2022 в 13:11
    Чет лесные орехи аля фундук дёшево слишком...не может быть такой цены 600 р за кило..сейчас не сезон...они дорогие..300 р сейчас 200грамм стоит...ито орехи не первой свежести..
    +0-0
    marka09 Июл 2022 в 12:45
    Незнаю, как на Софийской - на Калининской - можно и переводом оплатить, и скидку можно поиметь за не гнилой товар (надо просто уметь договориваться)
    За фруктами и зеленью , пожалуй, туда (сейчас) можно и не ехать, вполне сносные цены и на развалах в городе.
    А вот на Калининской много сейчас "перекупов" - ну это понятно, у них сезон.
    В целом , на базах можно вполне сносно закупиться, гораздо дешевле чем сетях и магазах. Кроме того, продукция зачастую свежее и качественнее.
    +0-0
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